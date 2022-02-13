У США 80-річна черниця вкрала у католицькій школі $800 тис. та програла їх у казино

Мері Маргарет Кройпер засудили до року ув’язнення

У Сполучених Штатах колишню директорку католицької школи, 80-річну черницю засудили за крадіжку. Про це інформує ABCNews.

Мері Маргарет Кройпер зізналася, що крала гроші з 2008 до 2018 року, коли була директоркою католицької школи Святого Джеймса в передмісті Лос-Анджелеса. Загалом черниця привласнила з фондів школи понад $800 тис. Вона перераховувала гроші на оплату особистих витрат, зокрема азартних ігор в казино.

Засуджена черниця Мері Кройпер. Фото: CBC Los Angeles

«Я згрішила, я порушила закон і не маю виправдань. Мої дії були порушенням моїх клятв, закону і, насамперед, священної довіри, яку багато хто поклав на мене», – сказала Кройпер.

Жінку засудили до року ув'язнення. Суддя також зобов’язав Кройпер повернути школі приблизно $ 835 тис. як реституцію.

Раніше повідомлялося, що найстарша мешканка Франції та Європи французька черниця сестра Андре, в миру Люсіль Рандон, перед своїм 117-річчям перехворіла на коронавірус. Захворювання у Рандон протікало безсимптомно.