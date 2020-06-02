В Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів



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Найбільше людей захворіли за добу на Рівненщині – 53, Житомирщині – 34 та на Львівщині – 34

Станом на 9:00 2 червня в Україні п

ідтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків

Усього в Україні 371 668 зразків досліджено методом ПЛР та 15 615 зразків — методом ІФА.

Загалом захворіли 1747 дітей та 4682 медики. На амбулаторному лікуванні 16 896 пацієнтів, з них 1460 дітей та 3805 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7444 особи, з них 287 дітей та 877 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 286 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2 428 медпрацівників та 680 дітей. 36 медиків померли від ускладнень Covid-19.