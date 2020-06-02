У Міністерстві охорони здоров'я зафіксовано перший випадок коронавірусу



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За словами Степанова, одразу після виявлення інфекції було встановлено контактніих осіб, сьогодні буде проведено тестування Скріншот з відеозапису

Степанов зазначив, що частину працівників міністерства буде відправлено на самоізоляцію

Серед працівників Міністерства охорони здоров'я зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Вчора в апараті міністерства було виявлено перший випадок захворювання на коронавірусну хворобу», - сказав він.

За словами Степанова, одразу після виявлення інфекції було встановлено контактніих осіб, сьогодні, 2 червня, буде проведено тестування.

Міністр зазначив, що частину працівників міністерства буде відправлено на самоізоляцію.

Як повідомлялось, станом на 9:00 2 червня в Україні підтверджено 24 340 випадків Covid-19, з них 10 078 одужали, 727 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 24340

Хворіють 13535

Одужали 10078

Померли 727

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Як повідомлялось, станом на ранок вівторка, 2 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 375 526 осіб. У свою чергу, одужали 2 695 829. Всього у світі 6 266 192 особи інфіковано.