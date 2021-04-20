Вчені виявили небезпечні особливості бразильського штаму коронавірусу

На даний момент штам швидко поширюється по Бразилії, і виявлений більш ніж в 36 країнах

Міжнародна група вчених підтвердила, що новий бразильський штам коронавірусу SARS-CoV-2 в два рази більше заразніший, ніж інші форми патогена, що робить його більш небезпечним для вже людей, які перехворіли. Свої висновки дослідники опублікували в журналі Science.

В кінці 2020 року в бразильському місті Манаус спостерігалося нове зростання захворюваності Covid-19, незважаючи на високий рівень інфікування до цього.

Секвенування генома 184 зразків вірусів, відібраних в період з листопада 2020 року по січень 2021 року розкрило, що в Манаусі почав поширюватися новий варіант - P.1, що характеризується 17 амінокислотними замінами, три з яких торкнулися шипів білок.

Ці мутації - K417T, E484K і N501Y - потенційно здатні зміцнити зв'язування вірусного білка з рецептором ACE2 на поверхні людських клітин, допомагаючи вірусу проникнути всередину.

Аналіз молекулярних годин, який заснований на гіпотезі, що мутації виникають в середньому з постійною швидкістю, показав, що новий штам з'явився приблизно в середині листопада 2020 року, і йому передував період більш швидкої молекулярної еволюції.

За оцінками вчених, заразність P.1 збільшена в 1,7-2,4 рази, а захист проти нього у перехворілих людей знижена на 21-46 відсотків у порівнянні з захистом від інших штамів. Попередні дані вказують на збільшення смертності в 1,2-1,9 рази, але поки неясно, чи викликано це змінами у вірусі або збільшеним навантаженням на систему охорони здоров'я в місті.

На даний момент лінія P.1 швидко поширюється по Бразилії, і вона виявлена більш ніж в 36 країнах. За словами вчених, ситуація вимагає термінових досліджень для оцінки опірності нового штаму існуючим вакцинам.

Раніше цього тижня повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зафіксований південноафриканський штам Covid-19.

Зазначимо, за прогнозами ВООЗ, світ наближається до найвищого рівня поширення Covid-19.