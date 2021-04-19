Ізраїль домовився з Pfizer про покупку ще мільйона доз вакцини

В Ізраїлі число нових випадків коронавірусної інфекції значно впало в усіх вікових групах після масштабної кампанії з вакцинації

«Карантинів більше не буде», – обіцяє прем’єр Ізраїлю

Ізраїль підписав договір з компанією Pfizer про закупівлю мільйона доз вакцини від коронавірусу на 2022 рік. Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху в Facebook.

«Якщо не буде сюрпризів у вигляді варіанту коронавірусу, який не піддаватиметься вакцинам, то ми підписалися на закупівлю мільйона додаткових доз вакцини з Pfizer, сподіваюся, незабаром і з Moderna», – сказав він.

За словами прем'єра, це означає, що дуже скоро в Ізраїлі буде більш ніж достатньо вакцин як для дорослих, так і для дітей.

«Ізраїль знову очолить світову боротьбу з коронавірусом. Карантинів більше не буде – ми з цим закінчили», – сказав він.

В Ізраїлі з 18 квітня скасовують обов’язкове носіння масок на вулиці, однак жителі все ще повинні надягати маски в закритих приміщеннях.

Раніше в Ізраїлі дозволили більше скупчення людей на відкритому повітрі.

Нагадаємо, в Ізраїлі в середу, 7 квітня, почали діяти оновлені правила щодо в'їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.

Також міністерство охорони здоров’я Ізраїлю працює над зведенням правил, який дозволить повернути іноземних туристів, зокрема українців, до цієї країни.

Зазначимо, що наразі в'їхати в Ізраїль може обмежено коло українців. Із списом можна ознайомитися за посиланням.

Країна з 23 травня відкриє кордони для туристів, у яких є антитіла до коронавірусу або вони були вакциновані.