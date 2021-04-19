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    Ізраїль домовився з Pfizer про покупку ще мільйона доз вакцини

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    В Ізраїлі число нових випадків коронавірусної інфекції значно впало в усіх вікових групах після масштабної кампанії з вакцинації&nbsp; - Ізраїль домовився з Pfizer про покупку ще мільйона доз вакцини
    В Ізраїлі число нових випадків коронавірусної інфекції значно впало в усіх вікових групах після масштабної кампанії з вакцинації 
    Фото: АР

    «Карантинів більше не буде», – обіцяє прем’єр Ізраїлю

    Ізраїль підписав договір з компанією Pfizer про закупівлю мільйона доз вакцини від коронавірусу на 2022 рік. Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху в Facebook.

    «Якщо не буде сюрпризів у вигляді варіанту коронавірусу, який не піддаватиметься вакцинам, то ми підписалися на закупівлю мільйона додаткових доз вакцини з Pfizer, сподіваюся, незабаром і з Moderna», – сказав він.

    За словами прем'єра, це означає, що дуже скоро в Ізраїлі буде більш ніж достатньо вакцин як для дорослих, так і для дітей.

    «Ізраїль знову очолить світову боротьбу з коронавірусом. Карантинів більше не буде – ми з цим закінчили», – сказав він.

    В Ізраїлі з 18 квітня скасовують обов’язкове носіння масок на вулиці, однак жителі все ще повинні надягати маски в закритих приміщеннях.

    Раніше в Ізраїлі дозволили більше скупчення людей на відкритому повітрі.

    Нагадаємо, в Ізраїлі в середу, 7 квітня, почали діяти оновлені правила щодо в'їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.

    Також міністерство охорони здоров’я Ізраїлю працює над зведенням правил, який дозволить повернути іноземних туристів, зокрема українців, до цієї країни.

    Зазначимо, що наразі в'їхати в Ізраїль може обмежено коло українців. Із списом можна ознайомитися за посиланням.

    Країна з 23 травня відкриє кордони для туристів, у яких є антитіла до коронавірусу або вони були вакциновані.

    Теги: Ізраїль щеплення вакцинація коронавірус
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