Вакцину ніхто не вибирає. Досвід імунізації у Канаді

В Канаді замовили безпрецедентну кількість вакцин на кожного дорослого

Провакцинувалась. Пфайзером. Перша доза. В Канаді. Де я зараз тимчасово знаходжусь через родинні справи.

Вакцину ніхто не вибирає. Коли ти йдеш вакцинуватися, то не знаєш, яку саме тобі колотимуть. Будуть вакцинувати тією, яка є в наявності. В наявності тут такі вакцини:

вакцина Pfizer

вакцина Johnson & Johnson

вакцина Moderna

вакцина AstraZeneca.

Механіка така: реєстрація он-лайн, можна вибрати той час, який є. Ми записалися на 10 ранку. З моменту приїзду і до моменту виходу – 1 година. Пункт вакцинування – переобладнана льодова арена, спортивний комплекс. При вході вас просять зняти свою маску і видають нові медичні. Потім ви йдете на підтвердження реєстрації, де дивляться ваші документи і приймають рішення щодо отримання вакцини.

Після цього, власне, вакцинування. Вас розпитують досить детально про хронічні хвороби, алергію і так далі. Вакцинують. Я навіть не відчула нічого.

Далі ви сидите 15 хвилин, щоб відслідкувати реакцію. При мені стало погано одній жінці. Її повезли на візку для надання допомоги.

До речі, тут же відгороджені ширмою кілька імпровізованих ліжко-місць для надання допомоги в разі потреби.

З приводу самопочуття. Через кілька годин почала боліти рука – м’язи. І боліла добу. Вночі було боляче лягати на руку. Потім болі припинились. Температури чи якихось інших побічних реакцій ні у кого із членів родини не було. Взагалі.

Нам потрібно зробити друге щеплення через 122 днів. Такий розрив між першою і другою вакциною, я так розумію, через нестачу вакцин. Бо правильно, і про це написано на всіх сайтах, де мова йде про вакцину, робити через 21-28 днів. Як робив і робить Ізраїль. Я читала, що той же Пфайзер починає бути ефективним на 98 відсотків через тиждень після другої вакцинації. Але, пишуть ще, що перебіг хвороби, якщо вона з’явиться, буде пом’якшеним. Не хотілось би це перевіряти взагалі.

Вакцинування в Канаді теж прогавили. Вірніше, тут замовили безпрецедентну кількість вакцин на кожного дорослого – аж по 8 доз. Але збій з постачанням відбувся внаслідок того, що країни-виробники забезпечують внутрішні потреби і, попри обіцянки, не наростили значно виробництво, як обіцяли.

Правда, Трюдо сказав дослівно таке: «ми пізніше всіх почали вакцинацію, але у нас є всі підстави закінчити її раніше всіх».

Уряди провінцій і їхні дії дуже критикуються. За непослідовність і шарахання при прийнятті рішень. Минулої п’ятниці оголосили жорсткий карантин на 6 тижнів в Онтаріо. Ніхто не ходить в школу, всі позашкільні заклади зачинені, спортивні секції, басейни, перукарні, салони нігтів, ресторани – теж зачинені. На вулиці не можна гуляти не з членами родини. В гості не можна. Зачинені дитячі майданчики на свіжому повітрі.

Працюють лише продуктові магазини і магазини садівництва. З наповненням – до 25 відсотків покупців. До того ж, поліцію уповноважили зупиняти машини і перевіряти, хто і куди їде. За порушення штраф – 750 канадських доларів.

Після хвилі обурення, після маршів вулицями Торонто, після реальних протестів, після озвучення позицій авторитетних лікарів, уряд Онтаріо тут же змінив своє рішення – дитячі майданчики дозволили, комунальні служби тут же розмотали жовту скотчеву стрічку, яку напередодні намотували навкруги майданчиків. Поліція не буде нікого зупиняти, окрім випадків, коли є підозра, що людина брала участь у масових заходах.

Весь цей час прем'єр-міністр Онтаріо Дуглас Роберт Форд комунікував з громадянами. Правда, ентузіазму канадцям це не дуже додало.

Люди втомлені, багато бізнесів закрито. Хоч і безпрецедентно багато коштів йде на підтримку постраждалим від карантину, сім’ям з дітьми. Всі розуміють, що державна казна не безрозмірна. І, власне, все це треба буде компенсувати. Можливо, вищими податками. Які тут і так високі.

До того ж, уряд звинувачують у тому, що система охорони здоров’я виявилась не готовою до такої кількості хворих. І всім зрозуміло, що заборонні заходи – це чергова спроба знизити навантаження на медичну систему.

Ще багато розмов про те, що громадяни готові 6 тижнів сидіти на жорстоку локдауні, якби в цей час відбувалось активне вакцинування. Канаді потрібно щоденно робити по 100 тисяч вакцин, щоб збити хвилю коронавірусу.

І тут такі цифри: 18 квітня зареєстровано – 7 600 нових випадків. Середньодобова цифра – 8 432. 18 квітня померло 32 людини від ковіду. Середньодобова цифра – 44.

Ще місяць тому реєстрували трохи більше 2 тисяч захворілих. Одна із версій - ріст почався після великодніх канікулів.

Із 38 мільйонів ВСЬОГО населення, провакциновано майже 10 мільйонів. Але повну вакцинацію пройшло лише 2, 4 відсотки. Вакцинують людей за віком, всіх, хто працює з великою кількістю людей і тих, хто живе в так званих червоних зонах.

Джерело: блог Зої Казанжи

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