Після Великодня Україну накриє нова хвиля коронавірусу – МОЗ
Чимало українців на свята порушують карантинні вимоги та збираються великими групами
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня. Це має відбутися за три-чотири тижні після свята. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».
«Ми очікуємо після Великодня, за три-чотири тижні зростання кількості хворих. Черга свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжуються мобільністю населення. Усе це буде додавати до кількості захворілих», – сказав міністр.
Разом з тим у МОЗ дали обнадійливий прогноз: мовляв, третя хвиля епідемії Covid-19 в Україні йде на спад.
Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.
Тим часом «Укрзалізниця» почала продаж квитків на додаткові поїзди до Великодня. У повідомленні зазначається, що попит на перевезення в період травневих свят продовжує зростати, тому, задля безпеки пасажирів, було прийняте рішення додати поїзди на популярні рейси заздалегідь.
Нагадаємо, середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося переважно за рахунок зростання цін на яйця і курятину.