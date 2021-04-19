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    Після Великодня Україну накриє нова хвиля коронавірусу – МОЗ

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    МОЗ очікує, що після &laquo;травневих свят&raquo; багато українців перехворіє на ковід&nbsp; - Після Великодня Україну накриє нова хвиля коронавірусу – МОЗ
    МОЗ очікує, що після «травневих свят» багато українців перехворіє на ковід 
    Фото з відкритих джерел

    Чимало українців на свята порушують карантинні вимоги та збираються великими групами

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня. Це має відбутися за три-чотири тижні після свята. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Ми очікуємо після Великодня, за три-чотири тижні зростання кількості хворих. Черга свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжуються мобільністю населення. Усе це буде додавати до кількості захворілих», – сказав міністр.

    Разом з тим у МОЗ дали обнадійливий прогноз: мовляв, третя хвиля епідемії Covid-19 в Україні йде на спад.

    Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.

    Тим часом «Укрзалізниця» почала продаж квитків на додаткові поїзди до Великодня. У повідомленні зазначається, що попит на перевезення в період травневих свят продовжує зростати, тому, задля безпеки пасажирів, було прийняте рішення додати поїзди на популярні рейси заздалегідь.

    Нагадаємо, середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося переважно за рахунок зростання цін на яйця і курятину.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я свята Україна Великдень 2021 Максим Степанов коронавірус
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