Після Великодня Україну накриє нова хвиля коронавірусу – МОЗ

МОЗ очікує, що після «травневих свят» багато українців перехворіє на ковід

Чимало українців на свята порушують карантинні вимоги та збираються великими групами

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня. Це має відбутися за три-чотири тижні після свята. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми очікуємо після Великодня, за три-чотири тижні зростання кількості хворих. Черга свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжуються мобільністю населення. Усе це буде додавати до кількості захворілих», – сказав міністр.

Разом з тим у МОЗ дали обнадійливий прогноз: мовляв, третя хвиля епідемії Covid-19 в Україні йде на спад.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.

Тим часом «Укрзалізниця» почала продаж квитків на додаткові поїзди до Великодня. У повідомленні зазначається, що попит на перевезення в період травневих свят продовжує зростати, тому, задля безпеки пасажирів, було прийняте рішення додати поїзди на популярні рейси заздалегідь.

Нагадаємо, середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні. Подорожчання відбулося переважно за рахунок зростання цін на яйця і курятину.