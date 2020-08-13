Ведучий телеканалу «Білорусь 1» звернувся до військових: схаменіться, поки не пізно



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Володимир Бурко

Журналіст закликав військових не виконувати злочинні накази

Володимир Бурко, ведучий військової програми «Арсенал» на державному каналі «Білорусь 1», оголосив про звільнення.

Про це Бурко повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Я ніколи б навіть в найстрашнішому сні не подумав, що солдати і техніка, про які я розповідав, можуть бути застосовані проти свого народу ... Проти мирного населення країни, проти жінок і не дай Бог дітей. Я хочу звернутися до військових, солдат і офіцерів. Ви чекаєте наказу. Ви прекрасно розумієте, яким буде цей наказ, і, швидше за все, розумієте, якими будуть наслідки для білорусів, які просто хотіли справедливості, а отримають від вас кулю. Схаменіться, поки не пізно», - заявив він у відеозверненні.

Бурко також звернувся до силовиків і попросив їх донести раді безпеки і керівництву, що їх методи і методи суміжних структур «є варварськими і антигуманними».

Він закликав їх прийняти вірне рішення, яким вони «будуть пишатися».

Журналіст додав, що люди «хочуть справедливості, просять їх не обманювати і просять свободи».

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.