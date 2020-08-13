Ведучий телеканалу «Білорусь 1» звернувся до військових: схаменіться, поки не пізно
Журналіст закликав військових не виконувати злочинні накази
Володимир Бурко, ведучий військової програми «Арсенал» на державному каналі «Білорусь 1», оголосив про звільнення.
Про це Бурко повідомив на своїй сторінці в Instagram.
«Я ніколи б навіть в найстрашнішому сні не подумав, що солдати і техніка, про які я розповідав, можуть бути застосовані проти свого народу ... Проти мирного населення країни, проти жінок і не дай Бог дітей. Я хочу звернутися до військових, солдат і офіцерів. Ви чекаєте наказу. Ви прекрасно розумієте, яким буде цей наказ, і, швидше за все, розумієте, якими будуть наслідки для білорусів, які просто хотіли справедливості, а отримають від вас кулю. Схаменіться, поки не пізно», - заявив він у відеозверненні.
Бурко також звернувся до силовиків і попросив їх донести раді безпеки і керівництву, що їх методи і методи суміжних структур «є варварськими і антигуманними».
Він закликав їх прийняти вірне рішення, яким вони «будуть пишатися».
Журналіст додав, що люди «хочуть справедливості, просять їх не обманювати і просять свободи».
Переглянути цей допис в Instagram
Всем привет. Меня зовут Владимир Бурко. Я ведущий мероприятий и до недавнего времени ведущий военной программы «Арсенал» на канале "Беларусь 1". Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл. - 5 лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь - 5 лет я вёл программу над созданием которой трудилась большая команда потрясающих людей, каждого из которых я обниму при встрече и надеюсь они мне ответят взаимностью - 5 лет я с очень серьёзным лицом рассказывал о том, что наша армия сама доблестная и сильная, военная техника самая современная, а весь высший офицерский состав – пример для подражания... - 5 лет я читал новости, которые добровольно-принудительно утром в воскресенье смотрел весь личный состав вооруженных сил - 5 лет – это больше 3 поколений призывников, служивших 1.5 года во всех видах и родах войск К чему я это всё… Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей. Я хочу обратиться к военным: солдатам и офицерам. Вы ждёте приказа. Вы прекрасно осознаёте каким будет этот приказ и скорее всего понимаете какими будут последствия для белорусов, которые просто хотели справедливости, а получат от вас пулю… Одумайтесь пока не поздно… Донесите совету безопасности и своему руководству, что ваши методы и методы смежных структур являются варварскими и антигуманными. Среди верхушки министерства обороны много разных людей. Мне кажется, как и во всех структурах, есть лизоблюды и карьеристы, но есть и настоящие офицеры, которые прошли войны, видели лицо смерти и таких офицеров большинство. Я прошу Вас принять верное решение, решение, которым мы, беларусы будем гордиться, потому что пока только нарастает ненависть от того, что мы видим… И в конце. Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы. За последний пункт отвечаете именно вы, так что всё получится. Мы рядом и всегда поможем. #ведущийвладимирбурко #мызачестныеновости #нетвойне
Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.
Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.
Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.