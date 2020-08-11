Силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів: відео
За останній тиждень - з 4 по 11 серпня - в Білорусії затримали як мінімум 55 журналістів
Під час протестів у Мінську силовики цілеспрямовано б'ють журналістів.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал Nexta.
Так, на відео видно, як білоруські силовики б'ють журналіста, який тримав в руках відеокамеру.
Варто зазначити, що журналіст був одягнений у спецжилет для ЗМІ.
За останній тиждень - з 4 по 11 серпня - в Білорусії затримали як мінімум 55 журналістів, повідомила Білоруська асоціація журналістів.
Багато з них постраждали від силовиків, місцезнаходження деяких до сих пір невідомо.
Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.
У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.