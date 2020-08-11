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    У світі

    Силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів: відео

    • Розсилка
    У Білорусі третій день тривають масові протести проти переобрання президентом Лукашенка - Силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів: відео
    У Білорусі третій день тривають масові протести проти переобрання президентом Лукашенка

    За останній тиждень - з 4 по 11 серпня - в Білорусії затримали як мінімум 55 журналістів

    Під час протестів у Мінську силовики цілеспрямовано б'ють журналістів.

    Відповідне відео опублікував Telegram-канал Nexta. 

    Так, на відео видно, як білоруські силовики б'ють журналіста, який тримав в руках відеокамеру.

    Варто зазначити, що журналіст був одягнений у спецжилет для ЗМІ.

    За останній тиждень - з 4 по 11 серпня - в Білорусії затримали як мінімум 55 журналістів, повідомила Білоруська асоціація журналістів.

    Багато з них постраждали від силовиків, місцезнаходження деяких до сих пір невідомо.

    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

    У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

    Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

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