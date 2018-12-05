Велика Британія вийде із ЄС без угоди у разі провалу голосування в парламенті



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Спікер британської Палати громад не бачить третього шляху

Спікер Палати громад британського парламенту Андреа Лідсом в інтерв’ю BBC заявила, що в разі провалу голосування 11 грудня за досягнуту домовленість щодо виходу Великої Британії із ЄС країна залишить даний інтеграційний блок без угоди.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Саме цей сценарій, за словами Лідсом, буде автоматично запущений, якщо угода не набере достатньо голосів.

Спікер Палати громад наголосила на тому, що немає якогось третього шляху, окрім як сценарію відсутності угоди, якщо уряд Терези Мей не зробить чогось радикального або справді гарантує схвалення угоди про вихід країни із ЄС в парламенті.

Окрім того, Лідсом повідомила, що на її думку, в законодавців Великої Британії немає повноважень щодо попередження сценарію виходу із ЄС без угоди у разі провалу голосування за досягнуту в листопаді угоду між Лондоном і Брюсселем. Дана заява була зроблена на фоні спроб окремих британських парламентарів отримати більше повноважень у процесі виходу країни із ЄС.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не піде у відставку, якщо під час голосування 11 грудня парламент відхилить угоду по Brexit.