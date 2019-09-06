Велика французька авіакомпанія Aigle Azur скасувала всі рейси



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Найбільшим акціонером Aigle Azur є китайський конгломерат HNA Group, який є власником Hainan Airlines

Що станеться з київськими рейсами, які виконуються за маршрутом Київ-Париж тричі на тиждень, наразі незрозуміло

Друга за величиною французька авіакомпанія Aigle Azur планує скасувати всі рейси, починаючи з вечора п’ятниці, намагаючись знайти бажаючих для поглинання для порятунку компанії.

Відповідна заява розміщена на сайті авіакомпанії.

Aigle Azur раніше попередила, що деякі рейси будуть припинені, а продаж квитків призупинено з 10 вересня, наступного дня після закінчення терміну подання заявок на придбання авіакомпанії.

«Фінансове становище компанії та пов'язані з цим операційні труднощі не дозволяють нам забезпечити рейси після вечора 6 вересня», - йдеться у повідомленні, адресованому працівникам.

«Якщо ви плануєте рейс після 6 вересня 2019 року, незалежно від аеропорту вильоту, цей рейс буде скасований. Вам доведеться придбати ще один зворотний квиток», - заявив перевізник.

Половину операцій Aigle Azur становлять напрямки в Алжирі, а компанія минулого року отримала дохід у розмірі 300 мільйонів євро після перевезення близько 1,9 мільйона пасажирів.

Але цього було недостатньо для компенсації великих втрат, що минулого місяця змусило авіакомпанію оголосити про плани продати свої португальські маршрути конкуренту Vueling.

Найбільшим акціонером Aigle Azur є китайський конгломерат HNA Group, який є власником Hainan Airlines, із 49-відсотковим пакетом акцій.

Девід Нілман, американський підприємець, серед компаній якого є JetBlue та TAP Air Portugal, володіє 32%, а французький бізнесмен Джерард Хоа – 19%.

Що станеться з київськими рейсами, які виконуються за маршрутом Київ-Париж тричі на тиждень, наразі незрозуміло, але пасажирам із квитками варто бути готовими до змін у планах.