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    «Велика сімка» узгодила механізм оподаткування транснаціональних корпорацій

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    Міністр фінансів Великої Британії вважає нинішню угоду &laquo;історичною&raquo; - «Велика сімка» узгодила механізм оподаткування транснаціональних корпорацій
    Міністр фінансів Великої Британії вважає нинішню угоду «історичною»
    Фото з відкритих джерел

    Google, Apple і Amazon платитимуть податки у зоні G7

    Угоду про нові принципи оподаткування найбільших світових корпорацій узгодили під час зустрічі міністри фінансів групи семи розвинених країн (G7). Про це повідомляє ВВС з посиланням на міністра фінансів Великої Британії Ріші Сунака.

    «Після довгих років обговорень міністри фінансів G7 досягли історичної угоди з реформування глобальної податкової системи, яка б відповідала викликам цифрового століття», – сказав він.

    Уряди давно намагаються вирішити проблему оподаткування глобальних компаній, що працюють в багатьох країнах світу. А бум інтернет-гігантів, як-то Amazon і Facebook, ще більше посилив цю проблему.

    Зараз компанії можуть відкривати представництва в країнах із відносно низькими ставками корпоративного податку і декларувати там прибуток. Це означає, що вони сплачують тільки місцевий податок, навіть якщо прибуток переважно надходить від продажів, зроблених за межами країни. Це законна і загальноприйнята схема.

    Угода руйнує її двома способами.

    По-перше, вона дозволить встановити мінімальний корпоративний податок на глобальному рівні, щоб уникнути «перегонів податкових поступок».

    По-друге, нові правила змусять компанії сплачували податки в країнах, де вони продають свої продукти або послуги, а не там, де вони декларують свій прибуток.

    «Група семи також домовилася про принцип глобального мінімального корпоративного податку для великих фірм в розмірі не менше 15%, що діє для кожної країни, який створить більш рівні правила гри для британських фірм і призведе до припинення дій з ухилення від сплати податків», – заявив Сунак.

    Він повідомив, що тепер предмет домовленості глав семи Мінфінів буде обговорюватися більш докладно на липневій зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків G20.

    Очікується, що рішення в першу чергу торкнеться таких транснаціональних компаній, як Google, Apple і Amazon.

    До речі, на початку травня стало відомо, що Джефф Безос продав акції заснованої ним компанії Amazon на суму близько $1,95 млрд.

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    Теги: податки Google Велика сімка продукти Facebook Apple речі Amazon послуги
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    «Велика сімка» узгодила механізм оподаткування транснаціональних корпорацій