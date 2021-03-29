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    Експерт розповів, як iPhone шпигують за своїми власниками

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    Експерт розповів, як iPhone шпигують за своїми власниками

    Смартфони iPhone збирають дані про користувача в середньому кожні чотири з половиною хвилини

    Корпорації Google і Apple, що випускають смартфони Pixel і iPhone, збирають дані про користувача в середньому кожні чотири з половиною хвилини.

    В цьому переконує професор Дуг Лейт з Трініті-коледжу в Дубліні. Як свідчить його дослідження, серед зібраної інформації і особисті дані, на зразок номера телефону, пише 24tv.ua.

    Як це відбувається

    Дані про користувачів передаються навіть зі смартфонів, які перебувають в режимі очікування. Зокрема, виробники запитують серійний номер пристрою, MAC-адресу, Wi-Fi, IMEI, номер телефону і дані SIM-карти.

    Як каже професор, обидві компанії збирають дані аналогічним способом, але обсяг інформації, переданий на сервери Google, більше, ніж у Apple. Так, в середньому за 12 годин пошуковий гігант отримує 1 МБ даних зі своїх смартфонів, а Apple – приблизно 52 КБ.

    Більше того, як тільки iPhone підключається до Wi-Fi, Apple отримує доступ до MAC-адреси інших пристроїв в цій же мережі. Також, на думку професора, MAC-адреса ідентифікує пристрій в мережі Wi-Fi і в підсумку визначає домашній роутер, точку доступу в громадському місці або офісну мережу.

    Лейт також висловив побоювання щодо збору даних, що стосуються переглянутих користувачем веб-сторінок і покупок в магазинах.

    Що кажуть виробники

    Google запевнила, що дані необхідні для підтримки операційної системи в актуальному стані. При цьому в Apple на запит поки не відреагували.

    Раніше «Главком.Техно» розповідав про те, які додатки збирають найбільше особистої інформації.

    Теги: Google Apple
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