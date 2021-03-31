Велике переселення скасовується. Кабмін роз’яснив деталі переїзду міністерств у регіони

Напередодні Зеленський запропонував протягом двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони

У рамках деконцентрації органів виконавчої влади у регіонах будуть створювати нові відомства, а не переносити туди органи, які вже є у Києві. Про це сказав міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, повідомляє Укрінформ.

«Новостворені органи, які не забезпечені приміщеннями, кадровим потенціалом у Києві, можуть бути розміщені з самого початку в регіональних центрах, де буде такий стимул для розвитку як регіону, так і підготовки місцевих кадрів з впровадженням їх на державну службу, ефективного урядування», – сказав Немчінов.

За його словами, аби розпочати це, необхідно, щоб Верховна Рада ухвалила напрацьований урядом законопроєкт про зміни до закону про Кабінет міністрів.

«Ми готові будемо перейти до конкретної дорожньої карти після внесення змін до закону про Кабінет міністрів. Це урядовий законопроєкт, який найближчим часом після розгляду уряду буде направлений у Верховну Раду. Ми передбачаємо можливість ухвалювати рішення про розміщення центральних органів виконавчої влади не тільки у місті Києві. Я думаю, що народні депутати підтримають таку пропозицію», – пояснив міністр.

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонував перенести міністерства з Києва в регіони. Мовляв, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони – обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення.

Нагадаємо, що перед другим туром виборів президента України 2019 року Зеленський говорив про можливість перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової в Києві.

20 червня Зеленський підписав указ №417/2019, яким реорганізував Адміністрацію президента в Офіс президента України. Офіс планували перенести в Український дім на Європейській площі в Києві. Станом на 30 березня 2021 року Офіс президента розташований на Банковій.



3 квітня 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3300 про перенесення Конституційного суду України в Харків. Він досі в роботі профільного комітету.