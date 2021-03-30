Зеленський збільшив ланцюг на президентському ордені

Знак президента України має форму орденського ланцюга і виготовлений з білого і жовтого золота 585 проби та важить майже 400 грамів

Знак президента України має форму орденського ланцюга і виготовлений з білого і жовтого золота 585 проби та важить майже 400 грамів

Знак президента України матиме 16 декоративних ланок, замість 12-ти

Президент Володимир Зеленський видав указ про збільшення довжини орденського ланцюга, який використовується під час урочистостей, на чотири ланки. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський вніс зміни в положення від 29 листопада 1999 №1507 «Про офіційні символи глави держави». Орденський ланцюг, який є одним з символів президента України і використовується під час головних урочистостей, таких, як інавгурація, було вирішено подовжити та збільшити кількість декоративних ланок з 12 до 16. Кількість фіанітових медальйонів, які розташовані в нижній частині ланцюга, залишили незмінною.

Наразі причини збільшення довжини орденського ланцюга президента не повідомляються.

Відповідно до нового указу, носіння орденського ланцюга президента відтепер не буде обов'язковим під час прийому вірчих грамот від іноземних послів, нагородження громадян президентськими нагородами і телезвернень.

Крім того, Зеленський заборонив підіймати дублікат штандарта президента України на флагштоку біля Офісу президента в дні, коли він перебуває з офіційним візитом за кордоном.

Фото: пресслужба президента України

Знак президента України Один із офіційних символів президента України, який має форму орденського ланцюга, що складається з медальйона-підвіски, 6 фініфтевих медальйонів та 12 декоративних ланок, розміщених у відповідній послідовності. Він виготовлений з жовтого і білого металу та важить близько 400 грамів. Його носять на шиї. Президенти використовують цей знак під час прийому вірчих і відкличних грамот глав дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, вручення державних нагород, президентських відзнак, відзнак лауреатів державних премій, а також під час телевізійних звернень з посланнями до народу. Він використовується також у інших випадках, якщо це передбачено нормами протоколу. Серед інших офіційних символів президента є штандарт, гербова печатка та булава.

До слова, сьогоні четверо народних депутатів із фракції «Європейська солідарність» зареєстрували у парламенті постанову про скасування інавгурації президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив нардеп Володимир Ар’єв. Разом із ним ініціаторами постанови стали Ірина Фріз, Микола Княжицький та Михайло Бондар.

«Вирішили скористатися методикою криворізької школи права і, за принципом указу Зеленського, зареєструвати постанову про скасування інавгурації Зеленського», – написав Ар’єв. Інавгурація Зеленського відбулась 20 травня 2019 року у Верховній Раді.

Як відомо, днями Зеленський скасував указ про призначення Тупицького, що був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року.

Олександр Тупицький підписав розпорядження про скликання Конституційного суду на 12 квітня 2021 року. Засідання буде присвячене указу Зеленського.

Тупицький назвав указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення його суддею «незаконним» і «протиправним» та планує оскаржувати його у Верховному суді.