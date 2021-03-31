Представник Зеленського пояснив, чому президент досі не підписав закон про референдум

Стефанчук закликав не зводити «до якоїсь конспірології» питання підписання Зеленським закону про референдум

В Офісі президента України тривають внутрішні процедури погодження прийнятого Радою закону про всеукраїнський референдум. Про це заявив в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

Коментуючи питання, чому презиент Володимир Зеленський досі не підпісав закон, Стефанчук сказав: «Усе, що від мене, як представника президента у Верховній Раді, залежало – від розробки цього законопроєкту до проведення його через парламент – виконано»

Він нагадав, що законопроєкт про всеукраїнський референдум був проголосований 26 січня, а 17 лютого він був підписаний головою Верховної Ради і направлений до президента.

«Думаю, в Офісі президента тривають свої внутрішні процедури погодження, тому що це, направду, дуже складний документ, який покликаний наповнити статтю 5 Конституції України реальним змістом. Я б не зводив це питання до якоїсь конспірології. Права заветувати вже немає (завершилося на 15-й день), а тому є лише один варіант – цей законопроект буде підписаний», – зазначив Стефанчук.

Він висловив сподівання, що президент підпише документ найближчим часом, «а українці отримають абсолютно логічний і правильний механізм реалізації свого права на управління державою через всеукраїнський референдум».

«Тому я просто почекав би ще декілька днів. Ухвалення закону про референдум було однією з перших програмних обіцянок президента, а тому, думаю, що наразі він просто скрупульозно підходить до вивчення того, наскільки результат відповідає тим очікуванням і баченням, які закладалися в програмі», – додав перший віцеспікер парламенту.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів. Тоді глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія навіть погрожував народним депутатам виключенням, якщо вони не будуть голосувати за закон про референдум.

18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.