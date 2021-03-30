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    Зеленський пропонує «переселити» міністерства у регіони

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    Міністерства хочуть розселити по регіонах - Зеленський пропонує «переселити» міністерства у регіони
    Міністерства хочуть розселити по регіонах
    Фото з відкритих джерел

    Раніше Зеленський планував перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової

    Президент Володимир Зеленський запропонував перенести міністерства з Києва в регіони. Про таку ініціативу Зеленського розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Telegram.

    Він зазначив, що таку деконцентрацію органів виконавчої влади можна провести за два роки.

    За словами Немчінова, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони– обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету Міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення.

    Зеленський очікує, що це дозволить отримати наступні переваги:

    • рівний розвиток регіонів;
    • зростання благоустрою в регіонах;
    • наближення процесу формування та реалізації політики до людей;
    • зниження навантаження на Київ;
    • створення нових робочих місць у регіонах, поліпшення можливостей для працевлаштування, підвищення внутрішньої трудової міграції;
    • стимулювання економічного розвитку регіонів;
    • прискорення процесів реінжинірингу, цифрової трансформації і скорочення ролі чиновників у житті людини.

    Нагадаємо, що перед другим туром виборів президента України 2019 року Зеленський говорив про можливість перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової в Києві.

    «Я сказав своїм хлопцям: шукайте якийсь оpen space, якийсь unit цікавий... Так, я хочу. А її [будівлю АПУ], якщо дозволить суспільство, віддав би якійсь... Не знаю... Не знаю...» – говорив він. У день виборів 21 квітня він також говорив про цю ідею.

    20 червня Зеленський підписав указ №417/2019, яким реорганізував Адміністрацію президента в Офіс президента України. Офіс планували перенести в Український дім на Європейській площі в Києві. Станом на 30 березня 2021 року Офіс президента розташований на Банковій.

    3 квітня 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3300 про перенесення Конституційного суду України в Харків. Він досі в роботі профільного комітету.

    Теги: Кабмін міністр Володимир Зеленський президент уряд Офіс президента Олег Немчінов
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