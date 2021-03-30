Зеленський пропонує «переселити» міністерства у регіони

Раніше Зеленський планував перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової

Президент Володимир Зеленський запропонував перенести міністерства з Києва в регіони. Про таку ініціативу Зеленського розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Telegram.

Він зазначив, що таку деконцентрацію органів виконавчої влади можна провести за два роки.

За словами Немчінова, Зеленський запропонував протягом найближчих двох років перемістити центральні органи виконавчої влади з Києва в регіони– обласні центри або центри територіальних громад. Секретаріат Кабінету Міністрів України вже розробив пропозиції щодо такого переміщення.

Зеленський очікує, що це дозволить отримати наступні переваги:

рівний розвиток регіонів;

зростання благоустрою в регіонах;

наближення процесу формування та реалізації політики до людей;

зниження навантаження на Київ;

створення нових робочих місць у регіонах, поліпшення можливостей для працевлаштування, підвищення внутрішньої трудової міграції;

стимулювання економічного розвитку регіонів;

прискорення процесів реінжинірингу, цифрової трансформації і скорочення ролі чиновників у житті людини.

Нагадаємо, що перед другим туром виборів президента України 2019 року Зеленський говорив про можливість перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової в Києві.

«Я сказав своїм хлопцям: шукайте якийсь оpen space, якийсь unit цікавий... Так, я хочу. А її [будівлю АПУ], якщо дозволить суспільство, віддав би якійсь... Не знаю... Не знаю...» – говорив він. У день виборів 21 квітня він також говорив про цю ідею.



20 червня Зеленський підписав указ №417/2019, яким реорганізував Адміністрацію президента в Офіс президента України. Офіс планували перенести в Український дім на Європейській площі в Києві. Станом на 30 березня 2021 року Офіс президента розташований на Банковій.



3 квітня 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3300 про перенесення Конституційного суду України в Харків. Він досі в роботі профільного комітету.