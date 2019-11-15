В Іспанії телеканали бойкотують Суперкубок країни, який пройде в Саудівській Аравії



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Матчі за Суперкубок Іспанії пройдуть в Саудівській Аравії

Телеканали не хочуть транслювати Суперкубок Іспанії з країни, де не дотримуються права людини

Суперкубок Іспанії можуть не показати на державному телебаченні після того, як було оголошено про проведення фіналу в Саудівській Аравії. Про це повідомляє La Vanguardia.

Іспанський телеканал RTVE відмовився від участі в торгах за права на трансляцію фінального етапу Суперкубка. Mediaset і Atresmedia приєдналися до бойкоту.

Як говориться в офіційних заявах телеканалів, вони не хочуть транслювати Суперкубок Іспанії з країни, де не дотримуються права людини.

Суперкубок Іспанії буде розігруватися в новому форматі, і вже відомі учасники.

Вперше в ньому візьмуть участь чотири команди, сам турнір складатиметься з півфіналу і фіналу. У турнірі гратимуть чемпіон, віце-чемпіон країни, а також володар і фіналіст Кубка країни.

У цьому сезоні в ньому візьмуть участь «Барселона», «Атлетіко», «Реал» і «Валенсія».