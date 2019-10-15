Путіна в Саудівській Аравії зустріли фальшивим російським гімном (відео)



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Духовий оркестр зіграв державний гімн Росії дуже фальшиво

Під час зустрічі Путіна в аеропорту Ер-Ріяда скандували російською мовою «Добро пожаловать!»

В Ер-Ріяді - столиці Королівства Саудівська Аравія, куди президент Росії Володимир Путін прибув з офіційним візитом, йому влаштували ефектний прийом.

Про це повідомляє Газета.Ru.

Зазначається, що під час зустрічі Путіна в аеропорту учасники приймаючої сторони скандували російською мовою «Добро пожаловать!».

Президентський кортеж супроводжували 16 коней, на яких сиділи бійці нацгвардії. Гвардійці везли російський триколор і прапор королівства.

«У королівському палаці Аль-ямама духовий оркестр заграв державний гімн Росії. Правда, дуже фальшиво. Настільки, що було не відрізнити, де закінчувався російський гімн, а де саудівський», - пише видання.

По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца pic.twitter.com/nEjJqWtkxI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 октября 2019 г.

Повідомляється, що попередній візит Путіна в Саудівську Аравію відбувся у 2007 році.

Нагадаємо, Путін в інтерв’ю телеканалам RT Arabic, Al Arabiya і Sky Nеws Arabia заявив, що Росія створила унікальну зброю.