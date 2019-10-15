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    Путіна в Саудівській Аравії зустріли фальшивим російським гімном (відео)

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    <p>Духовий оркестр зіграв державний гімн Росії дуже фальшиво</p> - Путіна в Саудівській Аравії зустріли фальшивим російським гімном (відео)

    Духовий оркестр зіграв державний гімн Росії дуже фальшиво

    Під час зустрічі Путіна в аеропорту Ер-Ріяда скандували російською мовою «Добро пожаловать!»

    В Ер-Ріяді - столиці Королівства Саудівська Аравія, куди президент Росії Володимир Путін прибув з офіційним візитом, йому влаштували ефектний прийом.

    Про це повідомляє Газета.Ru.

    Зазначається, що під час зустрічі Путіна в аеропорту учасники приймаючої сторони скандували російською мовою «Добро пожаловать!».

    Президентський кортеж супроводжували 16 коней, на яких сиділи бійці нацгвардії. Гвардійці везли російський триколор і прапор королівства.

    «У королівському палаці Аль-ямама духовий оркестр заграв державний гімн Росії. Правда, дуже фальшиво. Настільки, що було не відрізнити, де закінчувався російський гімн, а де саудівський», - пише видання.

    Повідомляється, що попередній візит Путіна в Саудівську Аравію відбувся у 2007 році.

    Нагадаємо, Путін в інтерв’ю телеканалам RT Arabic, Al Arabiya і Sky Nеws Arabia заявив, що Росія створила унікальну зброю.

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