Путіна в Саудівській Аравії зустріли фальшивим російським гімном (відео)
Духовий оркестр зіграв державний гімн Росії дуже фальшиво
Під час зустрічі Путіна в аеропорту Ер-Ріяда скандували російською мовою «Добро пожаловать!»
В Ер-Ріяді - столиці Королівства Саудівська Аравія, куди президент Росії Володимир Путін прибув з офіційним візитом, йому влаштували ефектний прийом.
Про це повідомляє Газета.Ru.
Зазначається, що під час зустрічі Путіна в аеропорту учасники приймаючої сторони скандували російською мовою «Добро пожаловать!».
Президентський кортеж супроводжували 16 коней, на яких сиділи бійці нацгвардії. Гвардійці везли російський триколор і прапор королівства.
«У королівському палаці Аль-ямама духовий оркестр заграв державний гімн Росії. Правда, дуже фальшиво. Настільки, що було не відрізнити, де закінчувався російський гімн, а де саудівський», - пише видання.
По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца pic.twitter.com/nEjJqWtkxI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 октября 2019 г.
Повідомляється, що попередній візит Путіна в Саудівську Аравію відбувся у 2007 році.
Нагадаємо, Путін в інтерв’ю телеканалам RT Arabic, Al Arabiya і Sky Nеws Arabia заявив, що Росія створила унікальну зброю.