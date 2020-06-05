Венецію знову затопило: понад метр води у центрі міста (фото, відео)



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Затоплений центр Венеції, площа Сан Марко Фото: twitter.com l.patrizia

Паводок є найсильнішим за останні 20 років саме за цієї пори року

Більша частина історичного центру Венеції опинилася під водою внаслідок рекордного паводку. За останні двадцять років у червні таке траплялося лише двічі.

Про це повідомляє La Stampa.

Наголошується, що в деяких місцях висота води досягала 116 см. Більше за цієї пори року було тільки у 2002 і 2016 роках - тоді вода підіймалася до рівня 121 см і 117 см відповідно.

Для червня таке явище є вкрай рідкісним. Незвично високий прилив пояснюється штормом в Атлантичному океані, який приніс у місто проливні дощі.

До вечора у Венеції очікується ще один прилив, максимальний рівень води може піднятися до 119 см.

Нагадаємо, що Венеція потерпала від сильних паводків восени та на початку грудня 2019 року. Зокрема 12 листопада рівень води сягнув рекордної позначки – 187 сантиметрів. Востаннє така сильна повінь була ще 1966 року.