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    Венецію знову затопило: понад метр води у центрі міста (фото, відео)

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    <span>Затоплений центр Венеції, площа Сан Марко&nbsp;</span> - Венецію знову затопило: понад метр води у центрі міста (фото, відео)
    Затоплений центр Венеції, площа Сан Марко 
    Фото: twitter.com l.patrizia

    Паводок є найсильнішим за останні 20 років саме за цієї пори року

    Більша частина історичного центру Венеції опинилася під водою внаслідок рекордного паводку. За останні двадцять років у червні таке траплялося лише двічі.

    Про це повідомляє La Stampa.

    Наголошується, що в деяких місцях висота води досягала 116 см. Більше за цієї пори року було тільки у 2002 і 2016 роках - тоді вода підіймалася до рівня 121 см і 117 см відповідно.

    Для червня таке явище є вкрай рідкісним. Незвично високий прилив пояснюється штормом в Атлантичному океані, який приніс у місто проливні дощі.

    До вечора у Венеції очікується ще один прилив, максимальний рівень води може піднятися до 119 см.

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    Венецію знову затопило: понад метр води у центрі міста (фото, відео)
    Венецію знову затопило: понад метр води у центрі міста (фото, відео)

    Нагадаємо, що Венеція потерпала від сильних паводків восени та на початку грудня 2019 року. Зокрема 12 листопада рівень води сягнув рекордної позначки – 187 сантиметрів. Востаннє така сильна повінь була ще 1966 року.

    стихійні лиха вода Італія паводок повінь Венеція
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