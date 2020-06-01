На Марсі існували дуже солоні озера, - дослідження графіка



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Колись на Марсі могли бути озера, схожі на земні Фото: earthsky.org/

Марсіанське озеро нагадувало солоні озера на плато Альтіплано в Південній Америці

Вчені, які вивчають дані з марсохода Curiosity, знайшли докази існування древнього покритого льодом озера в кратері Гейл на Марсі.

Отримані дані підтверджують теорію чергування теплого і холодного клімату на ранньому Марсі, відзначають астрономи.

Автори аналізували породи, збагачені мінеральними солями, на борту марсохода в лабораторії SAM. Вчені прийшли до висновку, що речовини в них — це свідчення існування неглибоких солоних ставків на Марсі.

Відкладення служать як водяний знак, створеного кліматичними коливаннями: спочатку поверхня Червоної планети була більш вологою, а потім перетворилася на пустелю.

Лабораторія SAM витягла вуглекислий газ (CO2) і кисень з 13 зразків пилу і гірських порід. Лабораторія розігрівала кожен зразок до майже 900 градусів за Цельсієм, щоб звільнити гази всередині.

Аналіз показав, що в деяких карбонатах ізотопи кисню були легшими, ніж ті, що знайдені в атмосфері Марса. Це говорить про те, що карбонати утворилися в холодному, ймовірно, покритому льодом, озері. Якби карбонати формувалися в теплішій водоймі, то ізотопи повинні були бути трохи важчими.

«У якийсь момент на поверхні планети стався перехід від теплого і вологого Марса до холодного і сухого, але коли саме і як це сталося, досі залишається загадкою», — підкреслила геохімік Хізер Франц, один з авторів дослідження.

Можливо, марсіанське озеро нагадувало солоні озера на плато Альтіплано в Південній Америці. Струмки і ріки, що стікають з гірських хребтів на це посушливе високогірне плато, утворюють закриті басейни, схожі на марсіанський кратер Гейла.

Додамо, приблизно два роки тому група європейських астрофізиків заявила, що на Марсі знайдено озеро з водою в рідкому стані. Озеро розміром близько 20 км в поперечнику розташоване біля південного полюса планети і приховано товстою крижаною шапкою.

Раніше дослідники припускали, що по поверхні Марса може іноді ненадовго розливатися вода танучих льодовиків (враховуючи низький тиск, вона повинна дуже швидко випаровуватися), однак вперше з’явилися підстави вважати, що на Червоній планеті існує і постійний рідкий водний резервуар.

«Це, ймовірно, не дуже велике озеро. За оцінками дослідницької групи, його глибина становить трохи більше одного метра. Це дійсно кваліфікує об'єкт як водойму. Озеро, а не якась тала вода, що заповнює якийсь простір між скелею і льодом, як це відбувається в деяких льодовиках на Землі «, — говорить професор Роберто Орозі з Італійського національного інституту астрофізики, який очолював дослідження.

Щоб залишатися в рідкому стані в таких холодних умовах вода, ймовірно, повинна бути дуже солоною. Автори роботи підкреслюють, що характеристики озера повинні бути спочатку перевірені подальшими дослідженнями.