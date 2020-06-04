  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Херсонщиною пронісся смерч (фото, відео)

    • Розсилка
    Торнадо зафіксували у Херсонській області&nbsp; - Херсонщиною пронісся смерч (фото, відео)
    Торнадо зафіксували у Херсонській області 
    Фото Ігоря Кібальчича

    Вихор почав формуватися над водною поверхнею і потім вже вийшов безпосередньо на узбережжі півострова Гіркий Кут

    На Херсонщині в селі Хорли зняли торнадо.

    Фото і відео прокоментував метеоролог Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич у Facebook.

    «Смерч значних розмірів, ймовірно, водяний, був помічений Дмитром Рижком у селі Хорли, Херсонська область, 3 червня. На фото можна побачити, що вихор почав формуватися над водною поверхнею і потім вже вийшов безпосередньо на узбережжі півострова Гіркий Кут. Також додаю топографічну карту району на останньому фото, щоб зрозуміти особливості даної місцевості і відеозйомку від Nugzar Kutaladze.

    P.S. Після детального аналізу інших відеозаписів даного випадку, виявилося, що це все ж таки смерч мезоциклонного походження (торнадо). Про це, зокрема, свідчить обертання материнської хмари і невеличкий вторинний вихор, що «танцює» навколо головної воронки», - пише Ігор Кибальчич.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Херсонщиною пронісся смерч (фото, відео)
    Херсонщиною пронісся смерч (фото, відео)
    Херсонщиною пронісся смерч (фото, відео)
    Херсонщиною пронісся смерч (фото, відео)
    Херсонщиною пронісся смерч (фото, відео)
    Херсонщиною пронісся смерч (фото, відео)

    Він також наголосив, що смерч - це узагальнений термін, а взагалі їх існує декілька типів - торнадо, гастнадо, лендспаут і т.ін.

    Нагадаємо, кількома днями раніше Донеччиною пронісся торнадо

    стихійні лиха атмосферне явище Херсонщина надзвичайні ситуації ураган
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ