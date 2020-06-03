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    Відпустка під загрозою: українцям радять утриматися від купання в Чорному морі

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    Жителів Одеської області попросили не купатися в Чорному морі - Відпустка під загрозою: українцям радять утриматися від купання в Чорному морі
    Жителів Одеської області попросили не купатися в Чорному морі

    За результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам

    Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликало українців відмовитися від купання в Чорному морі через брудну воду.

    Про це повідомляє пресслужба міської адміністрації.

    Зазначається, що 25-26 травня фахівці взяли проби води з Чорного моря «у всіх визначених контрольних точках Одеси».

    За результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам

    «З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження», - йдеться на сайті.

    Раніше повідомлялося, що МОЗ дозволить пляжам працювати в цьому сезоні, але з умовами.

    Як відомо, до 15 червня діє заборона на в’їзд до держав Шенгену для громадян України та інших держав, що не є членами Євросоюзу, окрім низки винятків для тих, хто проживає, працює у відповідних державах тощо. Наразі невідомо, чи буде ця заборона поновлена.

    Раніше у МЗС назвали країни, які планують запустити міжнародне авіасполучення.

     Читайте також: Коронавірусна перекличка. Як з пандемією справляються сусіди України?

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
    • Хворіють
      13535
    • Одужали
      10078
    • Померли
      727

    Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).

    Чорне море вода Одеса Одещина відпустка
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