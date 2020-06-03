Відпустка під загрозою: українцям радять утриматися від купання в Чорному морі



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Жителів Одеської області попросили не купатися в Чорному морі

За результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликало українців відмовитися від купання в Чорному морі через брудну воду.

Про це повідомляє пресслужба міської адміністрації.

Зазначається, що 25-26 травня фахівці взяли проби води з Чорного моря «у всіх визначених контрольних точках Одеси».

За результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам

«З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження», - йдеться на сайті.

Раніше повідомлялося, що МОЗ дозволить пляжам працювати в цьому сезоні, але з умовами.

Як відомо, до 15 червня діє заборона на в’їзд до держав Шенгену для громадян України та інших держав, що не є членами Євросоюзу, окрім низки винятків для тих, хто проживає, працює у відповідних державах тощо. Наразі невідомо, чи буде ця заборона поновлена.

Раніше у МЗС назвали країни, які планують запустити міжнародне авіасполучення.

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Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).