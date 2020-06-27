Венедіктова відзвітувала про свої генпрокурорські 100 днів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова вирішила відзвітувати про свої сто днів роботи

Обіцяє, що «посадки» - ще попереду

Голова Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова вирішила відзвітувати про свої сто днів роботи на посаді і зняла про це відеоролик. Вона констатувала, що суспільство вимагає від неї «посадок» і пообіцяла, що ув’язнення топ-корупціонерів і політиків першого ешелону – ще попереду.

«За весну, яка стала символічною порою покарань (відсилка до передвиборчих гасел Володимира Зеленського – «Главком»), 4400 осіб визнані винуватими та засуджені до обмеження чи позбавлення волі. Серед них 28 осіб, які вчинили корупційні злочини, 7 – кримінальні правопорушення, якими завдано збитків в особливо великих розмірах, 40 учасників організованих груп та злочинних організацій», - зазначила вона.

Окремо Венедіктова наголосила на тому, як прокурори відстояли у Верховному Суді рішення про позбавлення волі на 10 років двох водіїв-винуватців загибелі шести пішоходів в центрі Харкова та завершенні досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк.

Вона додала, що за процесуального керівництва прокурорів органи правопорядку розслідують більше 1 мільйона 400 тисяч кримінальних проваджень, а до суду скеровано понад 30 тисяч справ. Судом встановлено обвинувальні вироки стосовно 167 корупціонерів, відшкодовано майже 100 млн гривень збитків. Повідомлено про підозру у понад тисячі кримінальних проваджень про вчинення злочинів у бюджетній сфері та у близько 500 – про вчинення злочинів проти довкілля та у земельній сфері. За 100 днів вже викрито аж 106 організованих злочинних груп.

Також Венедіктова розповіла про проведення атестації прокурорів регіонального рівня. З 1 липня розпочнеться останній етап атестації, до якого допущено понад 2,5 тисячі осіб. По завершенню атестації прокурорів регіонального рівня розпочнуть роботу обласні прокуратури, а надалі розпочнеться робота з проведення атестації прокурорів місцевих прокуратур. Водночас із 9 червня 2020 року в Офісі Генпрокурора розпочато добір на зайняття ще 100 вакантних посад прокурорів. Прийом документів триватиме включно до 9 липня.

Не забула Венедіктова нагадати і про те, як Офіс генпрокурора допомагає бізнесу, зауваживши про створення Управління захисту інвестицій.

Загалом звіт про успіхи нового очільника Офісу генпрокурора в форматі відеоролика зайняв трохи більше 10 хвилин.