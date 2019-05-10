Венесуельський опозиціонер сховався у посольстві Італії в Каракасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Амеріко Де Граціа - опозиційний політик Венесуели

Амеріко Де Граціа не повідомив чи він звернувся із офіційним запитом на притулок

МЗС Італії підтвердило присутність на території свого посольства в Каракасі венесуельського опозиційного політика Амеріко Де Граціа. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

В заяві згадується про те, що опозиціонер має італійське походження, а також наголошується на тому, що він є законно обраним депутатом Національної асамблеї Венесуели.

Раніше Де Граціа позбавили депутатської недоторканості і проти нього було почато провадження. МЗС Італії заявило про те, що їх диппредставництво у Венесуелі працює в штатному режимі, повністю дотримуючись положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1964 року.

Сам же Амеріко Де Граціа в Twitter подякував уряду Італії за відповідне рішення. Однак, опозиційний політик не уточнив чи він офіційно попросив притулку в посольстві.

Зазначимо, що лідер опозиційного руху Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо повідомив, що готовий підтримати військову інтервенцію США у справи країни.

Також Гуайдо закликав громадян Боліваріанської Республіки вийти з акціями протесту у суботу, 11 травня.