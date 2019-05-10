  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Венесуельський опозиціонер сховався у посольстві Італії в Каракасі

    • Розсилка
    Амеріко Де Граціа - опозиційний політик Венесуели - Венесуельський опозиціонер сховався у посольстві Італії в Каракасі
    Амеріко Де Граціа - опозиційний політик Венесуели

    Амеріко Де Граціа не повідомив чи він звернувся із офіційним запитом на притулок

    МЗС Італії підтвердило присутність на території свого посольства в Каракасі венесуельського опозиційного політика Амеріко Де Граціа. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    В заяві згадується про те, що опозиціонер має італійське походження, а також наголошується на тому, що він є законно обраним депутатом Національної асамблеї Венесуели.

    Читайте також

    Раніше Де Граціа позбавили депутатської недоторканості і проти нього було почато провадження. МЗС Італії заявило про те, що їх диппредставництво у Венесуелі працює в штатному режимі, повністю дотримуючись положень Віденської конвенції про дипломатичні відносини 1964 року.

    Сам же Амеріко Де Граціа в Twitter подякував уряду Італії за відповідне рішення. Однак, опозиційний політик не уточнив чи він офіційно попросив притулку в посольстві. 

    Зазначимо, що лідер опозиційного руху Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо повідомив, що готовий підтримати військову інтервенцію США у справи країни.

    Також Гуайдо закликав громадян Боліваріанської Республіки вийти з акціями протесту у суботу, 11 травня.

    Читайте також
    Італія політика Венесуела посольство опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ