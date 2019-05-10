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    Гуайдо закликав венесуельців вийти на суботні протести

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    Гуайдо закликав венесуельців вийти на суботні протести

    Протести відбудуться на тлі затримання першого віце-спікера парламенту режимом Мадуро

    Лідер опозиційного руху Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо закликав громадян Боліваріанської Республіки вийти з акціями протесту у суботу, 11 травня.

    Про це в Twitter написав місцевий журналіст Габріель Бастідас, котрий процитував слова Гуайдо.

    У ході прес-конференції, яка відбулась у четвер, 9 травня, в Каракасі, венесуельський лідер нагадав про арешт свого соратника, першого віце-спікера парламенту Едгара Самбрано. Гуайдо важає, що таким чином режим президента Ніколаса Мадуро намагається залякати опозицію.

    «Страх не змусить нас покинути вулиці. У суботу ми повертаємося на мітинги по всій країні. Заради захисту парламенту й заради захисту громадян», - цитує Гуайдо журналіст.

    Гуайдо закликав венесуельців вийти на суботні протести

    Також опозиціонер заявив, що нинішня влада подібними арештами намагається провести демонтаж національної асамблеї (парламенту Венесуели, - ред.).

    «Кожна атака режиму робить венесуельський народ сильнішим», - закликав Гуайдо.

    арешт президент журналіст
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