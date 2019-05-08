США знімуть санкції з генерала, який відрікся від Мадуро



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Майк Пенс

Пенс висловили надію, що й інші високопоставлені венесуельці візьмуть приклад Фігери

США скасують санкції проти звільненого начальника розвідки Венесуели Мануеля Крістофера Фігери, який раніше підтримав повстання на підтримку тимчасового венесуельського президента Хуана Гуайдо.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс.

Пенс висловив надію, що рішення генерала Фігери «надихне інших високопоставлених венесуельців» порвати з Ніколасом Мадуро.

«США розглянуть питання про полегшення санкцій для всіх тих, хто виступає за конституцію і підтримує верховенство закону», - сказав Пенс.

Він також зазначив, що в червні в регіон повернеться американський корабель USNS Comfort, який буде використаний в рамках п'ятимісячної гуманітарної місії.

Раніше Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Росія має згорнути свою присутність у Венесуелі, і ця позиція Вашингтона не зміниться.

Також Майк Помпео допустив можливість застосування військової сили в Венесуелі, якщо розвиток подій у цій країні не залишить іншого виходу.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Гуайдо повідомив, що 2 травня в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення. Також 2 травня Мадуро заявив, що вже готовий до діалогу і обіцяє «виправити свої помилки.

4 травня Гуайдо визнав, що спроба повалення Мадуро зазнала нев

Джерело: Deutsche Welle