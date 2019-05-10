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    Гуайдо готовий підтримати військову інтервенцію США у Венесуелу

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    <span>Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо</span> - Гуайдо готовий підтримати військову інтервенцію США у Венесуелу
    Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

    Депутати-опозиціонери Венесуели почали шукати притулку в іноземних посольствах

    Лідер опозиційного руху Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо  повідомив, що готовий підтримати військову інтервенцію США у справи країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Відповідну заяву головний опозиціонер Венесуели зробив в рамках інтерв’ю для італійського видання La Stampa. Водночас законодавці країни почали шукати притулку в іноземних посольствах у Каракасі.

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    Так, Річард Бланко відправився до посольства Аргентини, а Амеріко Де Грасіа прибув до посольства Італії із проханням надати захист. До такого кроку членів Національної асамблеї міг підштовхнути арешт віце-президента цього органу Едгара Самбрано.

    Окрім того, екс-керівник розвідки Мануель Крістофер вперше публічно звернувся до народу Венесуели із закликом створити нову державу і боротися із корупцією. 

    Також Гуайдо закликав громадян Боліваріанської Республіки вийти з акціями протесту у суботу, 11 травня.

    Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

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