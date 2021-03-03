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    Україна скасовує перехід на літній час. Рада зробила перший крок

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    В Україні досі відбувається перехід на &laquo;літній&raquo; та &laquo;зимовий&raquo; час - Україна скасовує перехід на літній час. Рада зробила перший крок
    В Україні досі відбувається перехід на «літній» та «зимовий» час
    Фото з відкритих джерел

    Щорічне переведення стрілок годинника викликає значне погіршення стану здоров’я громадян

    Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про обчислення часу в Україні (№4201), яким передбачається відмова від переведення годинників.

    За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.

    Як сказано в пояснювальній записці, «законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до «літнього» та «зимового» часу».

    Також, на думку ініціатора законопроекту Руслана Стефанчука, «встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій».

    Стефанчук сподіваються, що у разі підтримки Верховною Радою України це сезонне переведення стрілок годинника, що відбулося у ніч на 25 жовтня 2020 року, стане останнім.

    Раніше Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу.

    У жовтні 2018 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі України пообіцяло звернутися до Кабміну та запропонувати відмовитися від такої практики, якщо Європарламент скасує перехід на літній час. У Мінекономрозвитку додали, що в них немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час та інформації про зменшення споживання електроенергії при цьому

    Теги: Верховна Рада закон населення час
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