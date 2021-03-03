Україна скасовує перехід на літній час. Рада зробила перший крок
Щорічне переведення стрілок годинника викликає значне погіршення стану здоров’я громадян
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про обчислення часу в Україні (№4201), яким передбачається відмова від переведення годинників.
За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.
Як сказано в пояснювальній записці, «законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до «літнього» та «зимового» часу».
Також, на думку ініціатора законопроекту Руслана Стефанчука, «встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій».
Стефанчук сподіваються, що у разі підтримки Верховною Радою України це сезонне переведення стрілок годинника, що відбулося у ніч на 25 жовтня 2020 року, стане останнім.
Раніше Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу.
У жовтні 2018 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі України пообіцяло звернутися до Кабміну та запропонувати відмовитися від такої практики, якщо Європарламент скасує перехід на літній час. У Мінекономрозвитку додали, що в них немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час та інформації про зменшення споживання електроенергії при цьому