Україна скасовує перехід на літній час. Рада зробила перший крок

В Україні досі відбувається перехід на «літній» та «зимовий» час

Щорічне переведення стрілок годинника викликає значне погіршення стану здоров’я громадян

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про обчислення часу в Україні (№4201), яким передбачається відмова від переведення годинників.

За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів.

Як сказано в пояснювальній записці, «законопроєкт спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до «літнього» та «зимового» часу».

Також, на думку ініціатора законопроекту Руслана Стефанчука, «встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій».

Стефанчук сподіваються, що у разі підтримки Верховною Радою України це сезонне переведення стрілок годинника, що відбулося у ніч на 25 жовтня 2020 року, стане останнім.

Раніше Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу.

У жовтні 2018 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі України пообіцяло звернутися до Кабміну та запропонувати відмовитися від такої практики, якщо Європарламент скасує перехід на літній час. У Мінекономрозвитку додали, що в них немає економічного обґрунтування щорічного переходу на літній час та інформації про зменшення споживання електроенергії при цьому