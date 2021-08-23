Верховна Рада зібралась на позачергове засідання (наживо)

У порядку денному розгляд лише однієї постанови

Верховна Рада 23 серпня України проводить позачергове засідання. У порядку денному розгляд лише однієї постанови.

Парламентарі розглядають проект постанови про звернення Ради до ООН, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

Авторами документа є народні депутати від фракцій «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Слуга народу», «Голос», депутатських груп «Партія «За майбутнє» і «Довіра» на чолі з керівництвом парламенту - головою парламенту Дмитром Разумковим, першим заступником голови Русланом Стефанчуком і віцеспікеркою Оленою Кондратюк.

Як зазначається в пояснювальній записці, текст звернення містить заклик до Генеральної Асамблеї ООН, Парламентської Асамблеї Ради Європи та Європейського парламенту прийняти резолюції про підтримку Кримської платформи, до світового співтовариства – продовжувати політику невизнання спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також до держав-партнерів «Кримської платформи» підтримати створення Міжпарламентської координаційної ради «Кримська платформа».

Нагадаємо, на Кримській платформі ухвалили спільну декларацію.

Також зазначимо, що у День Незалежності Рада розгляне скандальний проєкт Зеленського про Великий герб