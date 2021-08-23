Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримської платформи

За словами президента, хоч Росія і не брала участі у саміті, але була дуже активною, що склалося враження, наче вона повноцінний участник

Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатись до Кримської платформи. Про це він заявив на саміті Кримська платформа.

За його словами, хоч Росія і не брала участі у саміті, але була дуже активною, що склалося враження, наче вона повноцінний участник.

«Я подумав, що Російська Федерація, яка, звісно, не брала участь у саміті, але так активно обговорювала, коментувала, реагувала, була настільки активною, що склалося враження, ніби вона повноцінний учасник Кримської платформи, – каже Зеленський. – Якщо цей майданчик настільки цікавить її, ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної трагічної помилки!»

Зеленський обіцяє, що в декларації саміту, яка засуджує окупацію Криму, «завжди буде рядок для підпису представника Російської Федерації».

«Скоріш за все, цей підпис буде на останньому саміті Кримської платформи в Ялті», – заявив Зеленський.

Додамо, що міністр енергетики США Дженніфер Гренголм сьогодні заявила, що Штати й надалі підтримуватимуть Україну та хочуть «поставити Росію на місце».

Ініціатива «Кримська платформа» спрямована на підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захист жертв окупаційного режиму; вона має бути відповіддю на зростання безпекових загроз, а також сприяти досягненню головної мети – деокупації Криму та поверненню його Україні мирним шляхом.

Засновниками Кримської платформи стануть 44 держави, міжнародні організації і Європейський Союз. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу.

Дивіться трансляцію саміту Кримської платформи.

Також ЗМІ оприлюднили підсумкову декларацію Кримської платформи.

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