«Росія – окупант». Учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію

Підписи під декларацією поставили представники 46 країн

На інавгураційному саміті Кримської платформи всі делегати підписали спільну Декларацію, яка вже відкрита для приєднання до неї та інших держав, розповів під час заключного слова президент України Володимир Зеленський. Текст уже опублікований на сайті Міністерства закордонних справ України.

Раніше «Главком» оприлюднив текст декларації Кримської платформи.

Так, у тексті декларації учасники засуджують:

порушення і обмеження прав людини в Криму,

мілітаризацію Криму,

перешкоджання правам і свободам судноплавства, зокрема мова йде про прохід суден через Керченську протоку в Азовське море і назад,

зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Як вказано у документі, формат Кримської платформи створено з метою мирного припинення окупації Росією Криму і для відновлення контролю України над півостровом.

Також учасники вирішили розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, коли це необхідно і якщо дії Росії цього вимагатимуть. Росію у декларації закликають забезпечити всім особам, які належать до етнічних і релігійних громад півострова, включно з етнічними українцями і кримськими татарами, можливість повною мірою користуватися своїми правами.

Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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