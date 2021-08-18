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    Рада у День Незалежності розгляне скандальний проєкт Зеленського про Великий герб

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    Суспільство розділилося на тих, кому подобається ідея Зеленського із Великим гербом, і тих, хто виступає проти цього зображення - Рада у День Незалежності розгляне скандальний проєкт Зеленського про Великий герб
    Суспільство розділилося на тих, кому подобається ідея Зеленського із Великим гербом, і тих, хто виступає проти цього зображення
    Фото з відкритих джерел

    Зеленський наприкінці червня вніс у Раду законопроєкт про Великий герб України

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у зв'язку із вимогою президента Володимира Зеленського підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту. Вона відбудеться у День Незалежності, 24 серпня о 14:20. Про це повідомила прессекретарка спікера Ради Ольга Туній та оприлюднила відповідний документ.

    Розпорядження спікера Верховної Ради
    Розпорядження спікера Верховної Ради

    У ході сесії розглядатиметься проєкт закону про великий Державний герб України (№5712).

    Напередодні стало відомо, що Зеленський хоче зібрати Верховну Раду для затвердження Великого герба.

    Наприкінці липня повідомлялося, що «слуги» хочуть у День Незалежності проголосувати за скандальний Великий герб.

    Раніше Комітет рекомендував Раді ухвалити скандальний законопроєкт про Великий герб.

    Зазначимо, нардеп Володимир В'ятрович вважає «великий герб від Зеленського» відвертим несмаком і абсурдом.

    Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти підбило підсумки конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України. Було обрано переможця зі 112 робіт, якого одразу розкритикували у соцмережах.

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    Теги: Верховна Рада депутат закон День Незалежності скандал Володимир Зеленський Дмитро Разумков парламент герб
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    Рада у День Незалежності розгляне скандальний проєкт Зеленського про Великий герб