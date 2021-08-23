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    Стало відомо, скільки держава витратила на рекламу Дня Незалежності

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    24 серпня Україна відзначатиме 30-річницю своєї незалежності. - Стало відомо, скільки держава витратила на рекламу Дня Незалежності
    24 серпня Україна відзначатиме 30-річницю своєї незалежності.
    Фото з відкритих джерел

    Демонстрація продуктів на YouTube коштувала 615 тис. грн

    Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України» без тендерів відписало 5 млн грн двом приватним фірмам і ФОПу на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України.

    Як повідомляє «Главком», 3,74 млн грн одержало ТОВ «Рубі Консалтинг» на виготовлення, розміщення та демонстрування на зовнішніх рекламних носіях інформаційної продукції.

    Зокрема, у шести містах (Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, Одесі) і Київській області на білбордах, сілілайтах та інших зовнішніх носіях була розміщена реклама з тематикою до 30-річчя незалежності: «ДНК» і «Найкращі пісні».

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    Окремо у столиці на трьох локаціях (вул. Хрещатик, 18/2, Шота Руставелі, 16,а і Велика Васильківська, 9/2) цю ж рекламу транслювали як відео на Led-екрані і медіафасаді.

    Крім цього, Центр захист інформаційного простору на 1,18 млн грн замовив у ФОП Олексія Литовченка поширення в інтернеті інформаційних продуктів, пов’язаних з відзначеннням ювілейної незалежності. Так, 615 тис. грн вартувала демонстрація на YouTube і 567 тис. грн – на Google Display Network.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Також 168 тис. грн отримало ТОВ «Альфа Медіа Груп ЛТД» за друк ліфлетів (двосторонній віддрукований аркуш) накладом 200 тис. примірників. За допомогою цих рекламних листівок замовник мав на меті поінформувати населення про святкові заходи, приурочені 30-річчю Незалежності України.

    За даними аналітичної системи YouControl, фірми «Рубі Консалтинг» належить киянину Андрію Руденку, «Альфа Медіа Груп ЛТД» – мешканцю Кузнецовська Рівненської області Сергію Федчуку.

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    Теги: День Незалежності ProZorro реклама
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    Стало відомо, скільки держава витратила на рекламу Дня Незалежності