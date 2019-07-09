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    Верховний суд дозволив фіксувати зарплату у валюті

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    Верховний суд дозволив фіксувати зарплату у валюті

    Виплачувати зарплату можна буде тільки в гривні, незважаючи на фіксацію в іноземній валюті

    Верховний суд України дозволив вказувати розмір заробітної плати в іноземній валюті. Про це повідомляється в рішенні суду у справі №761/21776/16-ц у вівторок, 9 липня.

    Суд відхилив касаційну скаргу ТОВ «Киані Україна» і залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про правомірність фіксації зарплати співробітнику в іноземній валюті.

    Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях згідно ч.1 ст. 533 Цивільного кодексу України. Отже, гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України. Разом з тим, частина друга статті 533 ЦК України допускає, що сторони можуть визначити в грошовому зобов'язанні грошовий еквівалент в іноземній валюті.

    «Встановлені у справі обставини свідчать про те, що трудовий договір відповідача в початковій редакції (яку позивач визнає), передбачає застосування обмінного курсу євро на день платежу при визначенні розміру заробітної плати, що підлягає сплаті в гривні», - сказано в рішенні суду.

     

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