Верховний суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю



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Яку загрозу інтересам держави може нести інформація про нагородження політиків, бізнесменів та інших цивільних осіб, які не перебувають на військовій службі, не пояснюється

Верховний суд залишив в силі рішення судів першої та апеляційної інстанції, які визнали «інформацією з обмеженим доступом» дані про те, хто і за які заслуги отримує нагородну вогнепальну зброю від міністра оборони. А також дані, звідки серед нагородних «вогнестрілів» беруться екземпляри, які не перебувають на озброєнні ЗСУ і підрозділів Міноборони, скільки коштів і з яких фондів витрачається на придбання цієї зброї.

Таке твердження міститься в Постанові ВС у справі №826 / 5046/16 (колегія суддів - доповідач Ігор Дашутін, судді Олег Шишов і Микола Яковенко), повідомляють 4 вересня Українські Новини.

«Судами попередніх інстанцій було належним чином досліджено суть такої інформації, а також докази того, що розголошення запитуваних відомостей суперечить завданням охорони відповідачам інтересів держави. Тому, колегія суддів вважає, що відповідачем правомірно відмовлено позивачу у наданні в повному обсязі інформації на підставі віднесення її до персональних даних», - йдеться в тексті Постанови.

При цьому в рішенні не пояснюється, яку загрозу інтересам держави може нести інформація про нагородження політиків, бізнесменів та інших цивільних осіб, які не перебувають на військовій службі і не мають відношення до виконання оперативних завдань.

«Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати або приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази», - уточнюється в рішенні колегії ВС.

Право не розголошувати прізвища нагороджених суд встановив лише щодо Міноборони, де вогнепальна зброя вручається згідно з Дисциплінарним статутом, дозволяє нагороджувати «військовослужбовців та інших осіб».

Щодо інших відомств у судах різних інстанцій використовувалося інше формулювання: «державна нагорода, в тому числі і вогнепальною зброєю - це завжди публічне вираження заохочення громадянина державою, і тому інформація про нагороджених осіб за своєю природою є публічною, доступ до неї не може бути обмежений». Зокрема, з таким формулюванням суди всіх інстанцій, аж до Вищого адміністративного суду та Верховного суду – відмовили в праві «засекретити» списки нагороджених міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Аваков залишається на посаді міністра внутрішніх справ тимчасово під «персональну відповідальність» президента Володимира Зеленського.