Нардепи ухвалили Виборчий кодекс з правками Зеленського



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Депутати Верховної Ради підтримали правки Зеленського у Виборчому кодексі

Із тексту кодексу прибрали зняття кандидата з передвиборної гонки після того, як правоохоронний орган направляє інформацію про нього до ЦВК

Верховна Рада у четвер повторно розглянула й ухвалила новий Виборчий кодекс із пропозиціями Президента України Володимира Зеленського.

Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Зокрема, документ передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Виборці голосуватимуть не лише за партію, а за конкретного кандидата в списку партії.

«Відкриті партійні списки багато в чому схожі з мажоритаркою. І якщо ти сильний, якісний мажоритарник, то для тебе Виборчий кодекс не буде смертельним. А може бути, навіть навпаки, він десь допоможе», - підкреслював спікер Ради Дмитро Разумков, коментуючи доопрацьований виборчий кодекс.

Відзначимо, з тексту кодексу прибрали можливість зняття кандидата з передвиборної гонки після того, як правоохоронний орган після перевірки кандидата направляє інформацію про нього в Центральну виборчу комісію. Зокрема, мова йде про повідомлення щодо фактів порушення кандидатом закону.

Раніше комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Новий Виборчий кодекс було ухвалено 11 липня 2019 року Верховною Радою VIII скликання. Він передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

27 серпня тодішній голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс. Однак президент Зеленський 13 вересня ветував документ, аргументувавши своє рішення тим, що кодекс містить положення, які не відповідають Конституції, не враховують останні зміни до виборчого законодавства, не узгоджується із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечує належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур.

Згодом глава держави направив до Верховної Ради свої пропозиції для врахування їх у Виборчому кодексі.