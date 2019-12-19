Передноворічна соціологія: рейтинг «Європейської солідарності» росте, а у партії Зеленського продовжує падати графіка



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«Європейська солідарність» закріпилася на другому місці

Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS провів загальнонаціональне соціологічне дослідження з 20 по 30 листопада 2019 року. Судячи з опублікованого пресрелізу, за останній місяць відбулись певні зміни у електоральних симпатіях до політичних партій.

Зазначається, що відбулося значне зниження рейтингу в президентської партії «Слуга народу» – одразу на 8,1%, якщо порівняти з аналогічним дослідженням у кінці жовтня цього року, і становить 35,9%. Проте навіть за умови певного зниження підтримки, партія «Слуга народу» займає перше місце серед політичних уподобань населення України.

На другому місці закріпилась партія «Європейська солідарність», рейтинг підтримки якої зріс на 2,4%, якщо порівняти з попереднім дослідженням, і становить 11,1% натепер. Певне зростання простежується і в партії «Опозиційна платформа – За життя» – на 1,7%, якщо порівняти з дослідженням кінця жовтня. Рейтинг «Батьківщини» зріс на 0,6%, а партія «Голос» зменшила свою підтримку на 0,8%.

Електоральні рейтинги інших партій суттєво не змінились і коливаються в межах +/- 0,5%. У своїх заявах населення показує досить активну позицію із волевиявлення. Лише близько 15% громадян стверджують, що не взяли би участь у виборах, якби вони проходили найближчої неділі. А 8,4% респондентів не змогли визначитися, кому віддали би свій голос.