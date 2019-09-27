На Львівщині п’ятеро дітей отруїлись алкоголем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після курсу лікування усі неповнолітні були виписані з лікарні

На Самбірщині до лікарні потрапили п’ятеро дітей з симптомами гострого алкогольного отруєння.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Самбірський відділ поліції 16 вересня надійшло повідомлення від медиків про те, що у місцеву лікарню з діагнозом «гостре алкогольне отруєння» госпіталізовано чотирьох місцевих школярів — трьох хлопців — двоє віком 12 років, одного 14-річного та дванадцятирічну дівчинку.

18 вересня у медичний заклад з таким самим діагнозом поступив сімнадцятирічний пацієнт — уродженець Одеської області, котрий навчається в одному з училищ на Самбірщині. Після курсу лікування усі неповнолітні були виписані з лікарні.

З усіма школярами працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди, а їх батьків притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Окрім того поліцейські встановили, що студенту училища спиртне купив 51-річний мешканець Самбірського району. На нього складено адміністративний протокол за ст. 180 (доведення неповнолітнього до стану сп'яніння) КУпАП, що передбачає накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На самого студента складено адмінпротокол за ч.1 ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП, за що передбачено попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.