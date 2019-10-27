Скандальне відео з Золотого. Вакарчук розродився критикою Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат, лідер партії «Голос» та соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук

Вакарчук не називав імен офіційних осіб, які так висловлювалися на адресу добровольців

Зневажливі слова, висловлені офіційними особами на адресу добровольців та учасників антитерористичної операції на Донбасі, можуть викликати хвилю гніву

Про це заявив лідер партії «Голос», музикант Святослав Вакарчук у Facebook 27 жовтня.

«Будь-які слова, сказані зневажливо, особливо офіційними особами, – не приведуть до миру. А призведуть до гніву. А гнів не знає слова «Ви». Гнів завжди на «ти», – написав він.

Вакарчук підкреслив, що добровольці мають чути слова подяки.

«У 2014 році добровольці допомогли врятувати Україну. У час, коли наша армія перебувала в дуже складному стані, саме ті, кого ми називаємо АТОшниками – люди різних професій, різного походження, російсько- й україномовні – стояли в чергах до військкоматів. Деякі з них створили добробати», – зазначив він.

Політик підкреслив, що добровольчі батальйони часто «були єдиною опорою України на важливих ділянках фронту».

Вакарчук не називав імен офіційних осіб, які так висловлювалися на адресу добровольців.

Як повідомлялося, народний депутат, лідер партії «Голос» та соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вважає негідним номер студії «Квартал 95» про підпал будинку ексголови Національного банку Валерії Гонтаревої.