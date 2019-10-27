З’явилося повне відео спілкування Зеленського з Нацкорпусом в Золотому



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Між Зеленським і активістом з Миколаєва Денисом Янтарем стався конфлікт

Опубліковано повне відео спілкування президента України Володимира Зеленського з представниками «Національного корпусу» в Золотому.

Відповідне відео опубліковано в Youtube-каналі видання «НикВести».

Як відомо, президент Володимир Зеленський приїхав до добровольців в Золоте, де мало відбутися розведення сил. Між ним і активістом з Миколаєва Денисом Янтарем стався конфлікт.

В ході розмови активіст, голова миколаївського «Національного корпусу» Денис Янтар заявив, що через розведення військ, українська армія може зазнати поразки, на що президент відповів, що приїхав, аби поговорити з місцевим населенням. Активіст, в свою чергу, розповів Володимиру Зеленському про акції протесту проти «формули Штайнмаейра» по всій Україні і про «формалізацію відносин» для припинення війни на Донбасі.

Варто відзначити, в ході спілкування Зеленський розповів, що глава Миколаївської ОДА Олександр Стадник передав йому вимогу штабу «Опору капітуляції Миколаєва», який виступає проти реалізації «формули» на Донбасі.

Після розмови, Денис Янтар опублікував відео в якому повідомив, що Зеленський особисто наказав прибрати з території селища Золоте-4 активістів акції «Ні капітуляції». Сам же Президент на своїй сторінці у Facebook опублікував пост, в якому розповів, що провів дві доби в Золотому і поспілкувався з людьми, зокрема з «озброєною групою на околиці села».

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.