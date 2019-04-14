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    «Ви хочете, щоби мене грохнули?»: Зеленський пояснив, чому не їздить на велосипеді

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    «Ви хочете, щоби мене грохнули?»: Зеленський пояснив, чому не їздить на велосипеді

    Зеленський зазначив, що може їздити по місту на велосипеді

    Кандидат в президенти Володимир Зеленський пояснив, чому він пересувається Києвом не на велосипеді, а на автомобілі.

    Таке запитання йому в готелі у Парижі задали журналісти видання «Новини України».

    «Ви мені сказали: як так, ми їдемо на велосипеді, а ви на автомобілі. Хлопці, все вірно ви кажете. Я можу їздити на велосипеді — ви хочете, щоби мене грохнули?», — відповів Зеленський.

    Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

    Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».

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