«Вибачте, ви не на курорті»: у Мін’юсті прокоментували умови для російських військовополонених

Україна просить міжнародних партнерів допомогти із забезпеченням військовополонених медикаментами та речами для особистої гігієни

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю «Главкому» наголосила, що табір для утримання російських військовополонених треба іще доукомплектовувати.

«Заклад придатний для утримання 200 осіб. Щоб розмістити іще 300, необхідно відремонтувати приміщення, завезти ліжка, обладнання для пральні та їдальні. Тому табір частково запускаємо», – зазначає Висоцька.

Решта військовополонених тимчасово перебуватимуть у дільницях. Окремо Мін'юст просить міжнародних партнерів та донорів надати допомогу із забезпеченням медикаментами та речами особистої гігієни. Це дасть змогу зекономити бюджетні кошти і направити їх на потреби української армії.

Міжнародні донори реагують на прохання України по-різному, розповідають у міністерстві.

«Є готовність більше допомагати Україні політично або надавати військову підтримку. Що стосується наших заявок на допомогу для військовополонених, то вони не на перших сторінках за пріоритетністю. Треба розуміти, що європейці дуже обережні у таких питаннях. Зі свого боку ми ведемо перемовини і пояснюємо, у яких важких умовах нині знаходиться Україна», – пояснює заступниця міністра.

На Міністерство юстиції покладено чітку функцію – забезпечити утримання військовополонених, підготувавши необхідну інфраструктуру. Україна діє у рамках Женевської конвенції.

«Якщо ж військовополонені бажають додаткових покращень, то вибачте, ви не на курорті. Переконана, що російські солдати вже зрозуміли, що їм і так пощастило зі стороною конфлікту, яка бере їх у полон», – вважає Висоцька.

Тим часом Російська Федерація у Маріуполі готує найбільшу підробку «свідчень свідків» про те, що місто було знищено українськими військовими.

Відомо, що рашисти тримають у фільтраційному таборі близько 3 тис. маріупольців.

Крім того, окупанти готують у Маріуполі спецоперацію з хімзброєю: InformNapalm оприлюднив імовірний сценарій.