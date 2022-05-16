  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти готують в Маріуполі спецоперацію з хімзброєю: InformNapalm оприлюднив імовірний сценарій

    Військове керівництво Росії може використовувати людей із метою видати їх за бійців полку &laquo;Азов&raquo; - Окупанти готують в Маріуполі спецоперацію з хімзброєю: InformNapalm оприлюднив імовірний сценарій
    Військове керівництво Росії може використовувати людей із метою видати їх за бійців полку «Азов»
    фото з відкритих джерел

    Уже сьогодні на «Азовсталі» можуть використати полонених як живий щит

    Сьогодні-завтра в Маріуполі РФ може реалізувати сценарій хімічної атаки з залученням 2 тис. полонених, яких використають як живий щит для реалізації штурмової операції на Азовсталі. Про інформаційно-психологічний захід з посиланням на чотири різні джерела (серед них – і солдати РФ, які мають фінансове зацікавлення) повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

    За даними цієї волонтерської спільноти, окрім залучення полонених, до ключових завдань, які окупанти запланували, належать:

    • відправити в Маріуполь військовослужбовців розвідроти, які в обов'язковому порядку отримали наказ взяти протигази, повний загальновійськовий захисний комплект та додаткові невеликі рюкзаки, вміст яких невідомий.
    • відправити до Маріуполя шість автомобільних цистерн, вміст яких невідомий. У супроводі з охороною на бронетехніці.

    Відштовхуючись від роздобутих даних, аналітики InformNapalm припускають: військове керівництво Росії може використовувати напередодні полонених людей із метою видати їх за заблокованих на заводі в Маріуполі бійців полку «Азов». РосЗМІ таким чином зможуть реалізувати завдання дезінформувати про те, що азовці нібито здалися в полон.

    Також припускають, що задіяні до операції військові РФ спробують використати вміст цистерн (можливо, хімічні речовини), щоб «викурити» справжніх захисників з їх позицій.

    Зрозуміло, що можливі інші варіанти розвитку подій.

    Нагадаємо, «Путін не дає згоди на евакуацію з «Азовсталі» – Міноборони.

    Тим часом у Маріуполі масово помирають люди.

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов полон наказ військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти готують в Маріуполі спецоперацію з хімзброєю: InformNapalm оприлюднив імовірний сценарій