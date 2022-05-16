Окупанти готують в Маріуполі спецоперацію з хімзброєю: InformNapalm оприлюднив імовірний сценарій

Військове керівництво Росії може використовувати людей із метою видати їх за бійців полку «Азов»

Уже сьогодні на «Азовсталі» можуть використати полонених як живий щит

Сьогодні-завтра в Маріуполі РФ може реалізувати сценарій хімічної атаки з залученням 2 тис. полонених, яких використають як живий щит для реалізації штурмової операції на Азовсталі. Про інформаційно-психологічний захід з посиланням на чотири різні джерела (серед них – і солдати РФ, які мають фінансове зацікавлення) повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

За даними цієї волонтерської спільноти, окрім залучення полонених, до ключових завдань, які окупанти запланували, належать:

відправити в Маріуполь військовослужбовців розвідроти, які в обов'язковому порядку отримали наказ взяти протигази, повний загальновійськовий захисний комплект та додаткові невеликі рюкзаки, вміст яких невідомий.

відправити до Маріуполя шість автомобільних цистерн, вміст яких невідомий. У супроводі з охороною на бронетехніці.

Відштовхуючись від роздобутих даних, аналітики InformNapalm припускають: військове керівництво Росії може використовувати напередодні полонених людей із метою видати їх за заблокованих на заводі в Маріуполі бійців полку «Азов». РосЗМІ таким чином зможуть реалізувати завдання дезінформувати про те, що азовці нібито здалися в полон.

Також припускають, що задіяні до операції військові РФ спробують використати вміст цистерн (можливо, хімічні речовини), щоб «викурити» справжніх захисників з їх позицій.

Зрозуміло, що можливі інші варіанти розвитку подій.

Нагадаємо, «Путін не дає згоди на евакуацію з «Азовсталі» – Міноборони.

Тим часом у Маріуполі масово помирають люди.

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