Польща закликала «демілітаризувати» Калінінград: Росія взялася погрожувати

Ексміністр оборони Польщі вважає, що у російському Калінінграді потрібно провести «демілітаризацію». У РФ вже почали запускати у небо винищувачі

Колишній заступник міністра оборони Польщі, офіцер і публіцист Ромуальд Шереметєв виступив за «демілітаризацію» російського Калінінграда в разі вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Про це він сказав 12 травня в інтерв'ю польському сайту DoRzeczy.pl.

За його словами, Калінінград в такому випадку буде «істотною проблемою» для Альянсу.

«Ми повинні, однак, попросити калінінградців перестати називати себе злочинцем [Михайлом] Калініним, який несе солідарну відповідальність за вбивства в Катині. По-друге, цей регіон необхідно демілітаризувати, тому що не може бути, щоб НАТО сиділо на пороховій бочці між ніг. Це, напевно, зрозуміло», – сказав польський ексчиновник.

Він також спрогнозував, що після поповнення НАТО двома новими членами Польща матиме набагато сильніші позиції на східному фланзі, ніж раніше.

За кілька днів послідувала істерична реакція калінінградських чиновників. У коментарі пропагандистському ресурсу URA.RU губернатор Калінінградської області Антон Аліханов висловився в характерному для російського режиму стилі.

«Вам не все одно? Нам ось тут все одно. Абсолютно... Там іде битва за статус головного русофоба, щоб зайняти місце в партії [влади]», – заявив він.

Не забарилися із реакцією й у Москві. Вже 14 травня росЗМІ повідомили, що країна провела військові навчання у своєму калінінградському ексклаві, розташованому між Польщею і Литвою.

Російські винищувачі Су-27 взяли участь у військових навчаннях, що імітують завдавання авіаудару противника по Калінінграду.

«За задумом тренування, літаки умовного противника порушили держкордон РФ і зробили спробу завдати ракетно-бомбового удару по стратегічно важливих військових об'єктах в Калінінградській області», – йдеться в повідомленні.

У навчаннях було залучено понад 10 екіпажів Су-27.

Нагадаємо, днями Росія відкрито почала погрожувати Польщі війною. Крім цього, Москва погрожувала вторгненням Фінляндії й Швеції через вступ до НАТО.