Росія націоналізувала заводи Renault: надумала виробляти там електромосквичи

Росія прибрала собі у власність заводи Renault й хоче там випускати «Лади» і «Москвичі», а у майбутньому – електроавтомобілі

Після вторгнення РФ в Україну французька група Renault пішла з ринку Росії. У відповідь на це країна-агресор вирішила націоналізувати «АвтоВАЗ» в Тольятті й Іжевську, що належали французам. Московський завод натомість перейшов у власність мерії міста. Про це йдеться у повідомленні Міністерства промисловості й торгівлі РФ.

Власником 100% акцій ЗАТ «Рено Росія» став уряд Москви, а 67,69% акцій «АвтоВАЗ» – державне підприємство НАМІ, що розробляло проєкт автомобіля Aurus. Власником решти акцій «АвтоВАЗ» залишається корпорація «Ростех».

Renault отримала шестирічний опціон на зворотний викуп своєї частки в «АвтоВАЗ», якщо захоче повернутися.

У Тольятті тепер планують випускати тільки «Лади», а на московському заводі надумали відновити виробництво автомобілів під брендом «Москвич».

Основним партнером відродженого заводу «Москвич» стане КамАЗ. На першому етапі буде організовано виробництво класичних автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння, а в перспективі – й електромобілів.

Відомо, що російський ринок був другим за величиною для Renault. Наприкінці 2021 року компанія оцінювала свій бізнес у країні в $2,4 млрд. Близько десятої частини свого виторгу французький автовиробник отримав від продажу в Росії.

11 березня Bloomberg написав з посиланням на джерела, що Renault не хоче рвати зв'язки з Росією, боячись націоналізації «АвтоВАЗу». Але трохи менше ніж за два тижні – 23 березня – французький концерн все ж офіційно оголосив про припинення роботи заводу в Москві та про те, що розглядає доступні варіанти щодо частки в «АвтоВАЗі».

Нагадаємо, продаж нових автівок у РФ впав до рекордних позначок. Через війну, розпочату Росією проти України, низка закордонних автокомпаній заявила про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

Крім іноземного автопрому, росіяни можуть залишитися і без вітчизняних автівок. Наприклад, «АвтоВАЗу» довелося зупинити виробництво, бо виявилося, що російські легковики неможливо збудувати без іноземних деталей.