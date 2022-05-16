Рашисти тримають у фільтраційному таборі близько 3 тис. маріупольців

Окупанти розшукують ветеранів АТО для поміщення у в’язницю-концтабір «Ізоляція»

Російські військові утримують щонайменше 3 тис. маріупольців у фільтраційному таборі в селищі Оленівка Донецької області. Про це повідомив ефірі телемарафону радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Фактична причина затримання жителів заблокованого міста – їх проукраїнські погляди та позиція.

«В Оленівці у цій фільтраційній в'язниці сьогодні знаходиться щонайменше 3 тисячі маріупольців тільки тому, що у них активна проукраїнська позиція», – зауважив він.

Та ще складніша ситуація з місцевими ветеранами АТО, яких рашисти все частіше розшукують з метою подальшого поміщення в горезвісну в’язницю-концтабір «Ізоляція» на вулиці Світлого Шляху в Донецьку

Андрющенко зазначив, що ця ситуація – лише один з елементів посилення репресивної машини, діяльність якої наразі розгорнута на території не лише Маріуполя, але й району.

Нагадаємо, у Маріуполі масово помирають люди.

Також стало відомо, що у Маріуполі через спроби рашистів повернути електрику масово горять квартири.

Спроби російських загарбників полагодити комунікації призвели до того, що вода, яка тече вулицями, вимиває тіла загиблих із поховань у дворах житлових будинків.

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