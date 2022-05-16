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    Події в Україні

    Розгром під Білогорівкою: Росія відчула наближення катастрофи – The New York Times

    На переправі ЗСУ спалили приблизно 80 одиниць техніки рашистів - Розгром під Білогорівкою: Росія відчула наближення катастрофи – The New York Times
    На переправі ЗСУ спалили приблизно 80 одиниць техніки рашистів
    фото з відкритих джерел

    Провальна операція «коштувала» ворогу 400 вбитих

    Втрати військ Росії, які намагалися переправитися через Сіверський Донець у Луганській області, стали одними з наймасштабніших з початку війни. Вони породжують в РФ відчуття катастрофи. Про це повідомляє The New York Times.

    За оцінками, заснованим на відкритих джерелах, в ході цієї провальної для Росії операції було вбито і поранено понад 400 російських військових.

    Видання зазначає, що 11 травня російське командування направило близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії на переправу через Сіверський Донець в районі Білогорівки Луганської області, щоб оточити українські сили поблизу Рубіжного.

    Супутникові знімки показують, що українська артилерія розбила кілька російських понтонних мостів і знищила багато військ і техніки.

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    Інститут вивчення війни зазначив, що було вбито або поранено 485 росіян і знищено понад 80 одиниць техніки.

    Стає все більш очевидним, пише NYT, що усвідомлення катастрофи проривається в жорстко контрольований кремлем інформаційний простір. У тому числі і тому, що про провал Росії на полі бою починають заявляти проросійські військові блогери. Деякі з них не стримувалися в критиці некомпетентного, на їхню думку, керівництва.

    Якщо оцінки втрат Росії на Сіверському Донці виявляться точними, це стане однією з наймасштабніших смертельних битв за всю війну, зазначає видання.

    Нагадаємо, ЗСУ героїчно розгромили рашистів на переправі біля Білогорівки: вражаюче відео.

    Як раніше повідомлялося, українські війська зачищають територію села Білогорівка Луганської області, куди через понтонну переправу річкою перейшли окупанти.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Розгром під Білогорівкою: Росія відчула наближення катастрофи – The New York Times