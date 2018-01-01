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    Вибори президента Чорногорії пройдуть 15 квітня

    Перемога кандидата від Демократичної партії соціалістів Чорногорії має посилити правлячий уряд
    В п’ятницю спікер парламенту Чорногорії Іван Брайович заявив про те, що вибори президента країни пройдуть 15 квітня. Вони розглядаються як можливість для правлячої коаліції посилити свої позиції в країні. Очільник Скупщини Чорногорії також висловив сподівання, що вибори пройдуть в демократичній атмосфері. Нинішній президент країни Филип
    • Сьогодні, 14:37
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    Спікер парламенту Чорногорії Іван Брайович
    Спікер парламенту Чорногорії Іван Брайович

    Перемога кандидата від Демократичної партії соціалістів Чорногорії має посилити правлячий уряд

    В п’ятницю спікер парламенту Чорногорії Іван Брайович заявив про те, що вибори президента країни пройдуть 15 квітня. Вони розглядаються як можливість для правлячої коаліції посилити свої позиції в країні.

    Очільник Скупщини Чорногорії також висловив сподівання, що вибори пройдуть в демократичній атмосфері. Нинішній президент країни Филип Вуянович не має права балотуватися, оскільки правив країною вже два терміни.

    Не зважаючи на те, що посада президента в Чорногорії є церемоніальною, проте перемога посилить мандат нинішнього очільника уряду Душко Марковича, який представляє Демократичну партію соціалістів Чорногорії, проводити необхідні для членства в ЄС реформи. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Вибори до парламенту 2016 року пройшли в напруженій атмосфері на фоні арешту до 20 осіб, які звинувачувалися в підготовці державного перевороту і спробі вбивства колишнього прем’єр-міністра Міло Джукановича. Опозиція відмовилася визнати результати виборів і бойкотує роботу Скупщини Чорногорії. 

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