Вибори президента Чорногорії пройдуть 15 квітня

Перемога кандидата від Демократичної партії соціалістів Чорногорії має посилити правлячий уряд

В п’ятницю спікер парламенту Чорногорії Іван Брайович заявив про те, що вибори президента країни пройдуть 15 квітня. Вони розглядаються як можливість для правлячої коаліції посилити свої позиції в країні. Очільник Скупщини Чорногорії також висловив сподівання, що вибори пройдуть в демократичній атмосфері. Нинішній президент країни Филип



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Спікер парламенту Чорногорії Іван Брайович

Перемога кандидата від Демократичної партії соціалістів Чорногорії має посилити правлячий уряд

В п’ятницю спікер парламенту Чорногорії Іван Брайович заявив про те, що вибори президента країни пройдуть 15 квітня. Вони розглядаються як можливість для правлячої коаліції посилити свої позиції в країні.

Очільник Скупщини Чорногорії також висловив сподівання, що вибори пройдуть в демократичній атмосфері. Нинішній президент країни Филип Вуянович не має права балотуватися, оскільки правив країною вже два терміни.

Не зважаючи на те, що посада президента в Чорногорії є церемоніальною, проте перемога посилить мандат нинішнього очільника уряду Душко Марковича, який представляє Демократичну партію соціалістів Чорногорії, проводити необхідні для членства в ЄС реформи. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Вибори до парламенту 2016 року пройшли в напруженій атмосфері на фоні арешту до 20 осіб, які звинувачувалися в підготовці державного перевороту і спробі вбивства колишнього прем’єр-міністра Міло Джукановича. Опозиція відмовилася визнати результати виборів і бойкотує роботу Скупщини Чорногорії.