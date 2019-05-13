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    Прем'єр-міністр Литви визнав, що не пройшов у другий тур виборів

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    Саулюс Скверняліс і&nbsp;Інґріда Шимоніте - Прем'єр-міністр Литви визнав, що не пройшов у другий тур виборів
    Саулюс Скверняліс і Інґріда Шимоніте

    Кандидат у президенти від консерваторів Шимоніте заявила, що пройшла у другий тур

    Чинний глава уряду Литви Саулюс Скверняліс визнав, що не пройшов у другий тур президентських виборів, які відбулися в неділю.

    Про це повідомляє портал Delfi.lt.

    «Сьогодні, скоріш за все, не дуже», - так Скверняліс відповів на запитання телеканалу TV3 про те, чи сподівається він випередити Інґріду Шимоніте, яка опинилася на другому місці», - йдеться в повідомленні.

    Своєю чергою кандидат у президенти від консерваторів Шимоніте заявила, що пройшла у другий тур.

    «Теорія, яку кілька місяців тому хтось висунув як план-хуліган, що у другому турі можуть бути два кандидати правих, і тоді багато хто сміявся, а схоже, сміятися було не варто - це може бути ймовірний сценарій другого туру», - цитує її Delfi.lt.

    За поточними даними Головної виборчої комісії, в першому турі лідирує Ґітанас Науседа (31,28% голосів), на другому місці Інґріда Шимоніте (25,96%), на третьому - Саулюс Скверняліс (23,06%).

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