Прем'єр-міністр Литви визнав, що не пройшов у другий тур виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саулюс Скверняліс і Інґріда Шимоніте

Кандидат у президенти від консерваторів Шимоніте заявила, що пройшла у другий тур

Чинний глава уряду Литви Саулюс Скверняліс визнав, що не пройшов у другий тур президентських виборів, які відбулися в неділю.

Про це повідомляє портал Delfi.lt.

«Сьогодні, скоріш за все, не дуже», - так Скверняліс відповів на запитання телеканалу TV3 про те, чи сподівається він випередити Інґріду Шимоніте, яка опинилася на другому місці», - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою кандидат у президенти від консерваторів Шимоніте заявила, що пройшла у другий тур.

«Теорія, яку кілька місяців тому хтось висунув як план-хуліган, що у другому турі можуть бути два кандидати правих, і тоді багато хто сміявся, а схоже, сміятися було не варто - це може бути ймовірний сценарій другого туру», - цитує її Delfi.lt.

За поточними даними Головної виборчої комісії, в першому турі лідирує Ґітанас Науседа (31,28% голосів), на другому місці Інґріда Шимоніте (25,96%), на третьому - Саулюс Скверняліс (23,06%).